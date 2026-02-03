La NFL regresa a México con un partido de temporada regular en el Estadio Azteca

Roger Goodel también anunció que en 2026 se jugará un encuentro en París, cuyo partido en el Stade de France será el primero en la historia de Francia.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- El comisionado de la National Football League (NFL), Roger Goodell, anunció el lunes que este deporte regresará a México para disputar un juego de temporada regular. Además, detalló que se llegó a un acuerdo multianual para los años 2026, 2027 y 2028.

“Vamos a tener nueve partidos internacionales, estamos emocionados, con nuevos mercados. Tenemos un gran anuncio que es que volvemos a México, algo maravilloso para los fans en México. Estaremos este diciembre y no podemos esperar. La ambición es ser un deporte global, tenemos demanda por todo el mundo", comunicó el comisionado de la NFL en una rueda de prensa.

"Nos gustaría tener 16 partidos, así todos los equipos juegan un partido internacional. Es una meta para nosotros, el deseo lo tenemos en nuestro lado y también en las comunidades de ciudades por todo el mundo. Todos los equipos quieren jugarlos, a los jugadores les encantan. Están orgullosos de ayudar a crecer el deporte”, agregó Roger Goodell ante la prensa.

El comisionado Roger Goodell confirmó que la próxima temporada habrá NFL Mexico City Game. 🇲🇽🏈

Muy pronto, más detalles. 👀 Commissioner Roger Goodell confirmed that there will be an NFL Mexico City Game next season. 🇲🇽🏈

More details coming soon. 👀@NFL pic.twitter.com/KZTLyBq9xH — NFL México (@nflmx) February 2, 2026

El representante de la NFL también anunció que en 2026 se jugará un encuentro en París, cuyo partido en el Stade de France será el primero en la historia de Francia. Hasta este momento, el único equipo confirmado para dicho partido es New Orleans Saints.

El último juego de la NFL en México fue en 2022

Tras el anuncio de Roger Goodell realizado en el marco de las actividades del Super Bowl LX, cabe recordar que el último juego de la NFL en México se llevó a cabo en noviembre de 2022, cuando los San Francisco 49ers derrotaron 38-10 a los Arizona Cardinals en juego correspondiente a la temporada regular.

En contraparte, el primer juego de este deporte en territorio nacional se realizó el 2 de octubre de 2005 en el Estadio Azteca, ahora rebautizado como Estadio Banorte, en la Ciudad de México (CdMx), debido a que la NFL decidió explorar nuevos horizontes e incrementar la popularidad de este deporte.

Los partidos de la National Football League se disputaban de manera regular en México desde 2016, pero la remodelación del Estadio Banorte, debido a la Copa Mundial de Futbol de 2026, impidió continuar con la celebración de los juegos.

No obstante, el comisionado de dicho espectáculo dio indicios en 2025 de que el Estadio Banorte albergaría un juego en 2026. Con el anuncio oficial del encuentro entre los San Francisco 49ers y los Arizona Cardinals, México se sumó a sedes confirmadas como España, Francia, Inglaterra, Alemania, Brasil y Australia.