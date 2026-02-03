México apoya a Bachelet para dirigir la ONU por su visión pacifista y ser mujer: CSP

La mandataria mexicana respaldó a la exmandataria chilena para dirigir las Naciones Unidas por su visión pacifista.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó la mañana de este martes que su Gobierno decidió apoyar a la expresidenta chilena Michelle Bachelet para que sea quien ocupe la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El motivo —explicó— es por su experiencia como Presidenta, por su visión pacifista y por ser mujer.

"Lo primero: es mujer. Ya toca mujer. Segundo: pues ella fue ya dos veces Presidenta de Chile. Es una mujer reconocida. Conoce Naciones Unidas y tiene una visión pacifista del mundo, de atención a los pobres. Eso es muy importante", dijo Sheinbaum al hablar de los motivos por los que decidió apoyar su candidatura.

Previamente, había anunciado que México iba a proponer a Alicia Bárcena para el puesto, pero hoy reveló que pidió a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que siga ayudando con la planeación del "Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030".