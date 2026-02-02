México, Brasil y Chile postulan a Michelle Bachelet para que tome riendas de la ONU

La política chilena puede favorecer los mecanismos para colocar en la agenda internacional temas como el cambio climático, la seguridad y los derechos humanos.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- Los gobiernos de México, Brasil y Chile presentaron formalmente este lunes ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la candidatura de la expresidenta chilena, Michelle Bachelet, para ocupar la Secretaría General del organismo internacional.

"La expresidenta de Chile ha desempeñado funciones de alto nivel en el sistema multilateral, como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y directora ejecutiva de ONU Mujeres", reconocieron las tres naciones en un comunicado.

La representación de los tres países subrayó que esta candidatura refleja la voluntad compartida de contribuir activamente al fortalecimiento del sistema multilateral y de promover un liderazgo capaz de responder a los desafíos actuales.

COMUNICADO CONJUNTO. "México, Brasil y Chile oficializan la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas".https://t.co/WkWETs5Zs9 pic.twitter.com/9EMZMQ33Z6 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 2, 2026

Facilitar el dialogo internacional, entre sus objetivos

La exmandataria tiene una "capacidad para facilitar el diálogo y su compromiso con los valores fundamentales de las Naciones Unidas constituyen un aporte sustantivo para avanzar hacia una Organización más eficaz", añadieron los gobiernos.

Según el boletín emitido, esta postulación representa una oportunidad para que el organismo internacional esté representado por alguien con experiencia y legitimidad internacional para hacer efectivo el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas.

En un escenario internacional de gran complejidad, agregaron México, Brasil y Chile, la ONU "sigue siendo el principal espacio para el diálogo y la construcción de soluciones colectivas".

De acuerdo con el posicionamiento de los Estados latinoamericanos que abogan por Michelle Bachelet para ejercer la Secretaría General, ella puede favorecer la construcción de los mecanismos necesarios para la consecución de los acuerdos entre los miembros integrantes del cónclave internacional.

Finalmente, sostuvieron, la política chilena es capaz de propiciar la colocación de agendas relevantes para el mundo, como la seguridad compartida, el desarrollo sostenible, la promoción y protección de los derechos humanos, y la acción para revertir el cambio climático.