¿Habrá Hoy No Circula el 5 de febrero? Así aplicará este jueves

En ocasiones las autoridades llegan a modificar o suspender el programa de Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México. Averigua cómo aplicará este Día de la Constitución y evita las nuevas multas.

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- Este jueves 5 de febrero se conmemora el Día de la Constitución, fecha considerada de asueto, por lo que surge la duda sobre cómo funcionará de Hoy No Circula. El cuestionamiento es legitimo ya que en fechas especiales, las autoridades llegan a modificar o suspender este programa.

Sin embargo, esta ocasión no será así y la circulación limitada aplicará con normalidad. Inclusive el día en general transcurrirá con normalidad ya que el descanso obligatorio que correspondía a esta festividad se recorrió al pasado lunes 2 de febrero.

Por es es importante mantenerse actualizado y evitar sorpresas con sanciones que van desde multa y hasta corralón. Aquí están los autos que no pueden circular este jueves 5 de febrero de 2026:

Holograma : 1 y 2.

: 1 y 2. Engomado : Verde.

: Verde. Terminación de la placa : 1 y 2.

: 1 y 2. Horario: 5:00 a 22:00 horas.

Si quieres saber en qué días no circula tu vehículo o si en una fecha en particular está obligado a descansar, ingresa a este link oficial de la Sedema. Solo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa.

Mientras que para cualquier duda sobre la aplicación del programa en el Estado de México, puedes ingresar a la página oficial en este enlace.

Cuáles vehículos están exentos del Hoy No Circula

No todos los automóviles son obligados a descansar por el Hoy No Circula, hay una lista de vehículos que están exentos de la restricción y son los siguientes:

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Eléctricos.

Híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Auto antiguo y/o clásico.

De demostración y/o traslado.

Con tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Que porten Holograma “EXENTO”.

Con Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.

Con Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.

Que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.

Qe porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Con placas para personas con discapacidad.

Con Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.

Que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, en la vigencia establecida en dicho oficio, emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.

Las nuevas multas del Hoy No Circula

Los conductores que no cumplan con el Hoy No Circula pueden ser sancionados con multas económicas y con el traslado del vehículo al depósito vehicular, mejor conocido como corralón. Este castigo varia dependiendo la zona en la que ocurra la infracción.

En la Ciudad de México la sanción por violar el Hoy No Circula incluye una multa de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, desde los dos mil 300 pesos y hasta los tres mil 500 pesos, así como el traslado del vehículo al depósito vehicular conocido como “corralón”.

Mientras que en el Estado de México el castigo es únicamente el pago de multa equivalente a 20 UMAs, poco más de dos mil 300 pesos.

Es importante mencionar que no cualquier oficial o autoridad está autorizado a aplicar multas a los conductores.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, en la entidad únicamente pueden hacerlo aquellos elementos que formen parte de la Secretaría de Seguridad, así como los policías municipales, según su jurisdicción.

Mientras que en la Ciudad de México sólo pueden multarte los Policías de Tránsito que cuenten con una banda claramente identificable con la leyenda "autorizado para infraccionar".