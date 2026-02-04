El portafolio de inversiones en México alcanza 406,800 mdd y 2,539 proyectos: Ebrard

Redacción/SinEmbargo

04/02/2026 - 5:43 pm

Ebrard destaca portafolio de inversión de más de 406 mil mdd en dos mil proyectos.
El objetivo para este año, indicó el Secretario, es seguir ampliando el portafolio y acelerar la inversión privada, además de la inversión pública anunciada por el Gobierno federal. Foto: Gobierno de México

El funcionario señaló que el objetivo para este año es aumentar el monto obtenido en 2025 y acelerar los ingresos privados.

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- El portafolio de inversión en México alcanzó un monto histórico de 406 mil 800 millones de dólares (mdd), distribuidos en dos mil 539 proyectos, informó este miércoles el titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard, durante la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones.

El crecimiento representa un aumento de 10.6 por ciento respecto al diagnóstico previo, impulsado por el trabajo de los 32 Comités Promotores de Inversiones en las entidades federativas.

“Al día de hoy tenemos 406 mil 800 millones de dólares de inversión. Los proyectos subieron de dos mil 241 a dos mil 539 y los empleos que se van a generar aumentaron de un millón 460 mil a un millón 630 mil”, destacó el funcionario, al subrayar que el incremento se logró gracias a la coordinación entre gobiernos estatales, empresarios y el Gobierno federal.

De acuerdo con el balance presentado, el portafolio pasó de 367 mil 900 millones de dólares a 406 mil 800 millones, lo que también implica un aumento en la generación estimada de empleos para el periodo 2026-2030, al pasar de 1.46 millones a 1.63 millones de puestos de trabajo.

Ebrard señaló que el objetivo para este año es seguir ampliando el portafolio y acelerar la inversión privada, además de la inversión pública anunciada por el Gobierno federal. En ese contexto, enmarcó los resultados dentro del Plan México, presentado en enero de 2025, que busca fortalecer la manufactura nacional, sustituir importaciones y reducir la burocracia para facilitar nuevos proyectos.

"Hay certidumbre": Sheinbaum

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el país ofrece condiciones de certidumbre para los inversionistas y adelantó que en febrero se darán a conocer nuevos proyectos de inversión pública y privada, incluidos esquemas de inversión mixta en infraestructura diseñados por la Secretaría de Hacienda.

“México tiene certidumbre, puedo asegurárselos. El Gobierno quiere que haya inversiones, estamos buscando inversión privada, nacional y extranjera”, expresó la mandataria durante el encuentro realizado en el Museo Nacional de Antropología.

Sheinbaum recordó que su administración contempla un plan de inversión pública y mixta por 5.9 billones de pesos a lo largo del sexenio para detonar proyectos en sectores estratégicos como energía, carreteras, aeropuertos, puertos, hospitales y escuelas.

Destacan lugar de México en exportaciones a EU

En el ámbito comercial, Ebrard destacó que México se mantiene como el principal exportador hacia Estados Unidos y el socio que enfrenta la menor tasa arancelaria promedio, de 4.18 por ciento, frente a economías como China, cuya tasa alcanza 30.93 por ciento, según datos estadounidenses.

Además, informó que actualmente existen 14 Polos de Desarrollo definidos en el país, de los cuales siete ya están en construcción, cuatro iniciarán obras en las próximas semanas y tres más se incorporarán en el corto plazo.

El Plan México plantea como metas incrementar la inversión como proporción del PIB por encima de 25 por ciento a partir de 2026 y superar 28 por ciento en 2030, así como generar 1.5 millones de empleos adicionales en manufactura especializada y sectores estratégicos.

Claudia Sheinbaum Economía México Secretaría Economía
