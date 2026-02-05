"El Espíritu", presunto operador de CJNG, es detenido con 3 criminales más en Chiapas

Las autoridades señalaron que el presunto jefe criminal tenía control en Ocozocoautla, Cintalapa, Jiquipilas y Ocuilapa.

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- Cuatro presuntos integrantes del crimen organizado, entre ellos "El Espíritu", identificado por las autoridades como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Chiapas, fueron detenidos el miércoles durante un operativo realizado en tres municipios del estado.

El Secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, informó que las acciones se desplegaron en respuesta a los hechos registrados el pasado 29 de enero en el Parque Recreativo Caña Hueca, en Tuxtla Gutiérrez, donde fue localizada una cabeza humana dentro de una hielera.

En el operativo, las fuerzas de seguridad aseguraron cuatro armas largas y un vehículo con reporte de robo, el cual habría sido utilizado momentos antes en un intento de privación ilegal de la libertad, lo que permitió la localización de los presuntos responsables.

Así se desplegó el operativo en Chiapas

De acuerdo con las autoridades, el despliegue se extendió a Cintalapa y Jiquipilas como parte de una estrategia coordinada para debilitar la estructura operativa del grupo delictivo en la región.

En las acciones participaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional (GN), con apoyo aéreo de un helicóptero.

Las autoridades precisaron que no se registraron personas fallecidas y que el operativo permanece activo, por lo que no se descartan más detenciones en las próximas horas.

De acuerdo con información oficial, "El Espíritu" tenía mando operativo en Ocozocoautla, Cintalapa, Jiquipilas y Ocuilapa. Además, formaba parte de la estructura del CJNG que opera en la región, presuntamente ligado a Juan Valdovinos, “El Señor de los Caballos”.

Debido al reporte de enfrentamientos, Caminos y Puentes Federales (Capufe) cerró por alrededor de dos horas la circulación en la carretera de cuota Ocozocoautla–Las Choapas, lo que provocó afectaciones a vehículos particulares y de carga.

El martes pasado, el Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar anunció el reforzamiento de retenes y filtros de seguridad en Tuxtla Gutiérrez y en otros municipios del estado, como parte de las medidas para contener a la delincuencia organizada.