"Siempre tienes que estar orgulloso de quien eres": Bad Bunny previo al Super Bowl

La Opinión

05/02/2026 - 9:37 pm

Bad Bunny
Bad Bunny ofreció una conferencia de prensa previa a su show de medio tiempo en el Super Bowl LX. Foto: Captura de pantalla

El cantante reconoció que, a sólo días de subirse al escenario más importante de Estados Unidos, predominan los nervios: “Sólo trato de estar calmado".

Por  Jailene Girón

Los Ángeles, 5 de febrero (LaOpinión).- A sólo unos días de llevarse a cabo el Super Bowl LX, el cantante Bad Bunny concedió una rueda de prensa en la que se pronunció sobre la histórica presentación que protagonizará el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de San Francisco. ¡Te presentamos los momentos más destacados!

En una ceremonia dirigida por el locutor Ebron Darden y el conductor de Apple Music, Zane Lowe, se adelantaron algunos detalles de la edición 2026 del espectáculo encabezado por el famoso de 31 años y se hizo un recorrido por los mejores momentos dentro de su trayectoria artística.

“Espero que la gente se lleve que somos capaces de lograr cualquier cosa. No importa de dónde vengamos. No importa qué idioma hablemos“, dijo al ser cuestionado sobre el mensaje que espera compartir a través de su interpretación.

Durante la charla, se reveló que la velada del domingo contará con la participación especial de cuatro artistas que se encargarán de complementar el pre-show: Green Day, con una interpretación de apertura al evento deportivo; Charlie Puth, con el himno nacional; Brandi Carlile, Coco Jones y Teddy Swims con canciones complementarias.

¿Qué se puede esperar el público del Halftime Show de Bad Bunny?

Sin revelar muchos detalles, el representante del género urbano adelantó que el proceso creativo detrás de su presentación tuvo como inspiración a sus seguidores más fieles.

“Siempre cuando pienso en algo que voy a hacer en el escenario, siempre pienso en mí como fan. Como si fuera un fan mío y estuviera viendo el show: ¿Qué me gustaría ver? ¿Qué me haría feliz? ¿Qué me haría levantarme de mi asiento? ¿Qué me haría gritar? ¿Qué me haría llorar? Eso es lo que siempre pienso. Y trato de crear algo que creo que a mí como fan me gustaría ver”, señaló.

Para Bad Bunny, presentarse en el Super Bowl es el resultado de años de esfuerzo y representa una prueba irrefutable para cualquier persona, especialmente para las minorías, de que todo es posible, así lo declaró.

“Es muy gratificante para la nueva generación de artistas que vienen de países hispanos, o que hacen música en español, que ahora pueden ver que sí se puede. El idioma no es una barrera y se puede llegar tan lejos como quieras. Sólo tienes que trabajar duro, ser constante y simplemente no dejar que nada te detenga“, expresó.

Además del mensaje de unión y poder latino, el intérprete de “Ojitos Lindos” se ha encargado de hacer eco de la inclusión. ¿De qué manera? Por medio de la incorporación de intérpretes de lenguajes de señas. “Realizando la versión en lenguaje de señas del Apple Music Super Bowl Halftime show está Celimar Rivera Cosme”, detalló uno de los presentadores.

DeBÍ TiRAR MáS FOToS, el álbum con el que hizo historia

Sobre el éxito de su sexto proyecto musical, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, aquel que lo convirtió en el primer artista latino en alzarse con el Grammy a “Mejor Álbum del Año”, el boricua se dijo agradecido y atribuyó el gran recibimiento del público al orgullo que cualquier escucha latino puede sentir por sus raíces al reproducir dicho proyecto musical.

“No buscaba actuar en el show de medio tiempo del Super Bowl, solo buscaba conectar con mis raíces, con mi gente. Conectar conmigo mismo, con mi historia, con mi cultura y lo hice con mucha honestidad”, señaló el artista. "El recibimiento me dijo algo que ya sabía antes, pero ahora se confirma: Siempre debes estar orgulloso de quién eres", añadió.

No obstante, cuando la oportunidad de traspasar fronteras y presentarse en uno de los escenarios más importantes a nivel mundial tocó a su puerta, este no dudó en tomarla para hacer eco de este poderoso mensaje.

“Plasmar el sentimiento del álbum en uno de los grandes escenarios del mundo es algo que jamás imaginé. Definitivamente, este álbum es el más especial porque, como dije, intentaba conectar conmigo mismo, con mis raíces, con quién soy”, recalcó.

A pesar de su emoción, Bad Bunny reconoció que, a sólo días de subirse a la tarima, predominan los nervios: “Sólo trato de estar calmado, despertar, ejercitar, mi café, no pensar mucho en eso. Anoche no pude dormir porque pensaba en eso, quiero pensar que sólo son algunos minutos haciendo lo que amo, nos divertiremos“, compartió ante la audiencia.

Bad Bunny se conmueve al hablar de su más grande apoyo, su mamá

En una ronda de preguntas y respuestas realizadas por el público, el ‘conejo malo’ no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas al referirse a su madre, quien aseguró ha sido su pilar más grande desde que decidió perseguir su sueño en la música.

“Ella creyó que yo podía ser una buena persona… y eso se siente mejor que cualquier otra cosa“, destacó visiblemente emocionado el puertorriqueño.

Además, Benito Antonio Martínez Ocasio confesó que lo que más agradece no es que ella viera en él su potencial de convertirse en un gran artista, sino que creyera en los valores y calidad humana que posee antes que cualquier otra cosa.

El espectáculo del Super Bowl 2026 se llevará a cabo este 8 de febrero, en el Levi’s Stadium de San Francisco. Además de la expectativa que ha generado la disputa entre los New England Patriots y Seattle Seahawks, este se perfila para convertirse en uno de los más diversos en la historia del evento deportivo gracias a la presencia de la estrella latina, Bad Bunny.

