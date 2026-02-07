VIDEO revela cómo era la vida de Maxwell, cómplice de Epstein, en prisión en 2020

Redacción/SinEmbargo

07/02/2026 - 1:08 pm

VIDEO revela vida de Ghislaine Maxwell, colaboradora de Epstein, en prisión
Las imágenes, incluidas en el más reciente paquete de documentos del caso Epstein, muestran a Maxwell vistiendo un uniforme naranja y tenis dentro de su celda en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn. Foto: Captura de pantalla

Artículos relacionados

Los archivos Epstein sí traen expresidentes de México (y otros) aunque no los exhiben

Trump es vinculado con pedofilia y subasta de mujeres en nuevos archivos de Epstein

#UnAñoPeligroso ¬ Archivos, fotos y dibujos. Así le explotó a Trump el caso Epstein

Desde su encarcelamiento, la empresaria ha buscado en diversas ocasiones obtener un indulto o la conmutación de su pena.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- La vida cotidiana de Ghislaine Maxwell dentro de una celda de prisión quedó documentada en más de diez horas de grabación difundidas en la más reciente entrega de archivos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Un gran jurado federal declaró culpable en 2021 a la empresaria británica y colaboradora de larga data del exfinancista en cinco cargos relacionados con tráfico sexual y captación de menores. En 2022 fue sentenciada a 20 años de prisión.

Las imágenes, incluidas en el más reciente paquete de documentos del caso Epstein, muestran a Maxwell vistiendo un uniforme naranja y tenis dentro de su celda en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, donde permaneció recluida tras su arresto en julio de 2020 en su residencia de New Hampshire. El video, fechado ese mismo mes, cuando esperaba conocer si se le concedería la libertad bajo fianza, causó polémica en redes sociales.

En la grabación se observa a Maxwell limpiando el lavabo cercano a su catre, acomodando una sábana desordenada, doblando su uniforme de reclusa y posteriormente acostándose boca arriba para leer un libro. También se le ve caminando dentro de la celda, bebiendo agua, recostándose por largos periodos e incluso realizando ejercicios como flexiones.

Entre los aproximadamente tres millones de archivos publicados la semana pasada figuran estas imágenes que ofrecen una mirada a la rutina austera de quien alguna vez llevó un estilo de vida de alto perfil.

Antes de su condena, Maxwell  recuentaba la mansión de Epstein en Florida, su isla privada y su jet, además de poseer una residencia valuada en un millón de dólares en New Hampshire. Fue fotografiada junto a figuras como Bill Clinton, Donald Trump y el príncipe Andrés del Reino Unido.

Niegan revelar archivos del caso Epstein.
Jeffrey Epstein, en una foto junto a Ghislaine Maxwell, su expareja y condenada por tráfico sexual. Foto: Europa Press

En la prisión de Brooklyn recibió los mismos enseres básicos que cualquier interno: uniformes naranjas, un colchón delgado y artículos religiosos aprobados, sin posesiones personales adicionales.

Maxwell cambió de prisión

Maxwell fue trasladada posteriormente a la prisión federal de mínima seguridad Camp Bryan, en Texas, conocida informalmente como “Club Fed” por sus laxas restricciones, luego de sostener reuniones durante nueve horas en dos días con Todd Blanche, Fiscal general adjunto durante la administración Trump, para proporcionar detalles sobre su relación con Epstein.

Tras su traslado, expresó alivio por las nuevas condiciones y, según NBC News, escribió a un familiar que se sentía “como si hubiera atravesado el espejo de Alicia en el País de las Maravillas, destacando la ausencia de “zarigüeyas cayendo del techo”.

Los documentos desclasificados también incluyen su fotografía policial y un breve intercambio de correos electrónicos con la actual Primera dama, Melania Trump.

Ghislaine Maxwell fue declarada culpable dos años después del suicidio de Epstein en una cárcel de Manhattan en 2019. Los cargos incluyeron conspiración para inducir a menores a viajar con fines sexuales ilícitos, transporte de menores con intención de participar en actividad sexual delictiva y conspiración para cometer tráfico sexual de menores.

Desde su encarcelamiento, ha buscado en diversas ocasiones obtener un indulto o la conmutación de su pena. En octubre pasado, Donald Trump reconoció que tenía la potestad de concederle el perdón y afirmó que “echaría un vistazo” a esa posibilidad, aunque posteriormente no ha emitido nuevos comentarios al respecto y ha calificado a Epstein como “asqueroso”.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

