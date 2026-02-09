El Estado mexicano recuperará más de 200 concesiones mineras, anuncia la Presidenta

La información se dio a conocer poco después de que México y Estados Unidos lanzaran un plan de acción conjunta sobre minerales críticos.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes que más de 200 concesiones mineras serán regresadas al Estado mexicano, en un proceso que, explicó, involucra sitios que actualmente no están en producción.

En su conferencia matutina, la mandataria federal destacó que se trata de títulos cuya devolución se realiza a petición del Gobierno federal y que las empresas han aceptado entregar de manera voluntaria.

El anuncio se da mientras México y Estados Unidos (EU) han iniciado conversaciones sobre un plan de acción en torno a minerales críticos, insumos indispensables para sectores como la energía, la tecnología y la seguridad nacional.

“Primero: no hay nada firmado, lo que vamos a hacer es comenzar pláticas. Segundo: se habla de la soberanía. Eso significa que Estados Unidos investiga en su país y nosotros hacemos en el nuestro. Tercero: no vamos a cambiar la legislación y tenemos muy claro que los recursos naturales no se entregan, y no vamos a iniciar con un proceso de apertura de minas. Es más, estamos trabajando para regresar más de 200 concesiones mineras al Estado mexicano”, comentó desde Palacio Nacional.

La Presidenta Sheinbaum subrayó que la medida refuerza la soberanía nacional sobre los recursos naturales y descartó que el acuerdo con Washington implique cambios en la legislación mexicana o apertura de nuevas minas.

"Tenemos muy claro que los recursos naturales no se entregan", afirmó.

También adelantó que el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dará a conocer los detalles del proceso en los próximos días.

Fuentes oficiales de la Secretaría de Economía y del Prontuario Estadístico de la Minería reportan que en México existen más de 22 mil concesiones mineras vigentes, con una extensión aproximada de 14 millones de hectáreas.

México y EU organizan red propia de minerales críticos

El 4 de febrero, México y EU anunciaron un plan conjunto para asegurar el suministro de minerales críticos, insumos esenciales para la transición energética, la industria tecnológica y la seguridad nacional.

Today, Ambassador Greer joined Mexican Secretary of Economy @m_ebrard in enacting the U.S.-Mexico Action Plan on Critical Minerals. Under this first-of-its-kind Action Plan, the United States and Mexico will work to develop coordinated trade policies towards a binding… pic.twitter.com/qq8Jgmm4MS — United States Trade Representative (@USTradeRep) February 4, 2026

La iniciativa surgió ante las tensiones comerciales con China, que controla gran parte del mercado global y ha utilizado los minerales como herramienta de presión geopolítica.

Washington, a través del Vicepresidente JD Vance, planteó la creación de una “zona comercial preferencial” con países aliados, protegida de perturbaciones externas y con precios de referencia en cada etapa de producción.

México aporta reservas significativas de litio, níquel, cobalto, manganeso, grafito y tierras raras, además de cobre para redes eléctricas. Estos recursos son indispensables para baterías de vehículos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, semiconductores y equipos militares.