Un joven secuestrado es rescatado con vida en CdMx; detienen a 6 presuntos captores

Redacción/SinEmbargo

14/02/2026 - 7:38 pm

Seis personas fueron detenidas por el secuestro de un joven en la CdMx. Foto: SSC-CdMx

La SSC-CdMx informó que el joven se encontraba retenido en la Alcaldía Xochimilco, en donde fueron detenidas cuatro personas, incluido un menor de edad.

Ciudad de México. 14 de febrero (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) lograron rescatar con vida a un joven de 18 años que había sido privado de su libertad, además de que detuvieron a seis presuntos responsables del secuestro.

De acuerdo con lo dado a conocer por la SSC-CdMx en un comunicado, el rescate de la persona secuestrada tuvo lugar en un inmueble de la colonia San Luis Tlaxialtemalco, en la Alcaldía Xochimilco, a donde, tras llevar a cabo entrevistas ciudadanas y otras técnicas de inteligencia, se ubicó que fue llevado el joven por sus captores.

Al acercarse al domicilio en cuestión, "los uniformados escucharon ruidos y a una persona que pedía auxilio, motivo por el cual rápidamente ingresaron y resguardaron la integridad física del joven", mencionó la Secretaría capitalina.

En el lugar fueron detenidas cuatro personas, tres hombres y una mujer, de 14, 21, 33 y 29 años de edad.

Las autoridades informaron que, de manera simultánea, policías detuvieron en la colonia Quiahuatla, en la Alcaldía Tláhuac, a otras dos personas relacionadas con el secuestro, a quienes les aseguraron 29 paquetes de cocaína y 27 dosis de mariguana, así como equipo de telefonía.

"Las seis personas detenidas fueron informadas de sus derechos de ley y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso", apuntó la SSC-CdMx.

Por último, la dependencia capitalina resaltó que el joven secuestrado recibió orientación sobre apoyo legal y psicológico, además de que se le proporcionaron alimentos y agua mientras realizaba su denuncia ante las autoridades correspondientes.

"Seguimos trabajando en la atención de las denuncias para la detención de quienes cometen delitos y seguir con la construcción de una ciudad más segura, justa y en paz", añadió el titular de la Secretaría, Pablo Vázquez Camacho.

