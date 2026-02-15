La mexicana Sarah Schleper es descalificada de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Redacción/SinEmbargo

15/02/2026 - 4:37 pm

La esquiadora Sarah Schleper es descalificada
Sarah Schleper, siete veces competidora olímpica, durante su participación en los Juegos de Milano-Cortina 2026. Foto: X @conadeoficial

Un error en el tamaño de sus esquíes fue lo que provocó la descalificación de Sarah Schleper, quien participó en sus séptimos Juegos Olímpicos.

Por Aram Ledezma

Ciudad de México, 15 de febrero (AS MÉXICO).- Siete olimpiadas de experiencia no bastaron para que Sarah Schleper evitara cometer un error de principiante. Durante la jornada dominical de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina, la atleta fue descalificada porque sus esquíes presentaban medidas inadecuadas para la competencia. Según sus propias palabras, un milímetro de más fue la razón.

“Me descalificaron. Hay unas reglas en los esquíes, que en esta parte deben medir 50 milímetros y yo estaba en 51. No sé por qué. Los medí anoche y me van a descalificar. Es terrible, no es la manera en la que quiero despedir a mi deporte, pero todavía tenemos mañana y espero que Lasse [Gaxiola] pueda aliviar ese dolor. No, yo sí sabía antes porque me dijo Andy, que es el chief [jefe] y casi lloré, pero no hay que llorar. Es deporte, hay reglas para nuestra seguridad y tenemos que estar dentro de ellas. Fue un accidente, la verdad”, comentó la siete veces olímpica para Claro Sports.

Todo estaba saliendo de acuerdo al plan para la nacida en Colorado, pero nacionalizada mexicana. Pasó sin problemas la primera ronda en el lugar 45 con un tiempo de 1:08.95, pero la descalificación la deja sin opciones de volver a competir. De esta manera concluye una aventura olímpica como pocas, la cual comenzó en 1998 en Nagano, Japón.

Como ella misma lo menciona, es momento de darle paso a las nuevas generaciones y en especial a las mujeres, quienes algún día podrían continuar su legado: “Lo siento como un adiós porque quiero darles chance a las jóvenes, quiero darles espacio para que comiencen su carrera. Yo sé que tengo el nivel y voy a tener el nivel hasta que me muera, pero es importante darles chance a las más chicas.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

