Iris "N", presunta líder de célula dedicada a la extorsión, es detenida en el Edomex

La detención de Iris "N" tuvo lugar en el municipio de Ecatepec de Morelos, Edomex. Se le acusa de extorsión, delincuencia organizada y cobro de piso.

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), lograron la detención de Iris "N", quien es identificada como un objetivo prioritario al ser señalada como la líder de un grupo delincuencial dedicado a la extorsión en el Estado de México (Edomex).

La detención, informó la Semar en un comunicado, tuvo lugar en el municipio de Ecatepec de Morelos, tras llevar a cabo labores de investigación e inteligencia, "en el marco de las acciones permanentes para mantener el Estado de Derecho" en la localidad mexiquense.

Como resultado de dichas acciones, las autoridades lograron recopilar información suficiente para que un Juez liberara una orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada en contra de la presunta criminal.

¿Qué delitos se le adjudican a Iris "N"?

De acuerdo con lo señalado por la Semar en su comunicado, la orden de aprehensión en contra de Iris "N" fue por los delitos de extorsión, delincuencia organizada y cobro de piso.

"A la detenida se le informaron sus derechos constitucionales y fue puesta a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México", donde se determinará si situación jurídica, indicó la dependencia.

Por último, la Marina resaltó que esta detención reafirma el compromiso del Gabinete de Seguridad para trabajar y lograr resultados como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.