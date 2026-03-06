La caída de Cuba será la "cereza del pastel", afirma Trump; destaca bloqueo petrolero

El mandatario estadounidense defendió las sanciones contra la isla y afirmó que Washington mantiene contactos con autoridades de la isla.

Ciudad de México, 05 de marzo (Sin Embargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, aseguró este jueves que Cuba “caerá” tras décadas de presión económica ejercida por Washington, y atribuyó la actual crisis energética y económica a las medidas adoptadas por su propia Administración, entre ellas las restricciones al suministro de petróleo.

“Cuba caerá (...) Después de 50 años, eso es la cereza del pastel", afirmó Trump durante una entrevista con el medio estadounidense Politico, en la que añadió: "Cortamos todo el petróleo, todo el dinero, todo lo que venía de Venezuela, que era la única fuente”.

El republicano agregó que, pese a la presión económica, mantiene contactos con autoridades cubanas. “Necesitan ayuda”, declaró, sin ofrecer más detalles sobre el alcance de esas conversaciones.

🚨 BREAKING: President Trump announces "CUBA'S going to fall, too!" amid Venezuela and Iran operations “They need help. We are talking to Cuba,” Trump told POLITICO Trump previously confirmed Sec. MARCO RUBIO is dealing with Cuba at a "very high level" and there could be a… pic.twitter.com/bpVfSmDS4i — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 5, 2026

En los últimos meses, el abastecimiento de combustible en la isla se redujo de forma significativa debido a la caída de los envíos de crudo procedentes de Venezuela, un escenario que se agravó tras el arresto del Presidente venezolano, Nicolás Maduro, a principios de enero de 2026, en una operación realizada por fuerzas estadounidenses.

A ello se sumó la orden ejecutiva que el inquilino de la Casa Blanca firmó para imponer aranceles a los países que vendieran o suministraran combustible a Cuba, una medida que endureció la crisis de desabastecimiento petrolero en la región.

Trump llama “perdedor” a España y critica a Reino Unido

Además de arremeter contra el territorio cubano, Donald Trump lanzó nuevas críticas contra aliados europeos al calificar a España como un país “perdedor” y cuestionar la postura del Reino Unido respecto al uso de sus bases militares durante la ofensiva contra Irán.

“Tenemos muchos ganadores, pero España es un perdedor”, comentó Trump en una entrevista con el diario New York Post.

También acusó al Gobierno español de mantener una actitud “muy hostil” hacia la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), especialmente por oponerse a elevar el gasto militar hasta el cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

“No son un jugador de equipo, y nosotros no vamos a serlo con ellos tampoco”, expresó el titular.

Asimismo, reprochó al Primer Ministro británico Keir Starmer, haber mostrado resistencia inicial para permitir que Estados Unidos utilizara bases militares británicas en el ataque contra Irán.

“Fue muy decepcionante su actuación (...) deberíamos poder contar ellos. Me sorprendió mucho, Keir. Me decepcionó mucho (...) Me llevo bien con él, pero a veces no hace lo que debería”, señaló Trump.

Según el dirigente, la molestia también se relaciona con la negativa de Londres a autorizar el uso del archipiélago de Chagos Archipelago, donde existe una base militar compartida entre Estados Unidos y el Reino Unido, para las operaciones contra el país asiático. “Son muy poco cooperativos con esa isla estúpida”, puntualizó el gobernante.

-Con información de Europa Press