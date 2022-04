¿No quieres que un contacto vea tu última conexión en WhatsApp? Así puedes hacerlo

La nueva función ya estaba en pruebas en 2021, pero ahora ha llegado a WhatsApp Beta de forma más masiva.

Por Cesar Otero

Ciudad de México, 1 de abril (AS).- No es posible ocultar que estás en línea en WhatsApp en líneas generales, no hay botón en la aplicación que ayude a ello. Pero sí puedes activar una serie de funciones en la app para obtener más privacidad, como por ejemplo quitar la última hora de conexión. De esta forma, quien entre en WhatsApp y busque tu chat no podrá ver a qué hora dejaste de estar en línea.

¿El problema? Que no hay forma de ajustarlo individualmente.

OCULTAR LA ÚLTIMA HORA A UN CONTACTO ESPECÍFICO

Dentro de Ajustes > Configuración > Privacidad puedes elegir si quieres que todo el mundo que tenga tu WhatsApp vea a qué hora estabas en línea la última vez, que sean sólo tus contactos o nadie directamente. Pero no puedes seleccionar a qué contacto en específico permites ver eso y a cual no. O no podías.

Hace cuatro meses, WhatsApp estrenó la actualización de la beta para Android 2.21.23.14, implementando la posibilidad de elegir quién puede ver tu información personal, como la foto de perfil o la última hora a la que te conectaste. La función fue desplegada para algunos probadores de la beta, pero sólo estaba disponible para muy pocas personas, pero hoy hay novedades.

SÓLO QUIEN TÚ QUIERAS

Tal y como ha informado WABetaInfo sobre la nueva actualización del programa beta de Google Play, la versión 2.22.8.9 de WhatsApp para Android, esta opción se ha ampliado al apartado de la foto del perfil, la información del contacto y la última hora de conexión. Ahora, tanto en “Hora de la última vez” de conexión, como en “Foto de perfil”, “Información” y “Estado”, se mostrarán cuatro opciones: “Todos”, “Mis contactos”, “Mis contactos, excepto…” y “Nadie”.

Ahora su uso está disponible para cualquiera que tenga WhatsApp Beta para Android, lo que nos lleva a pensar que la función sí que será integrada y puede que más pronto que tarde la tengamos disponible, siendo un paso extra para aumentar la privacidad en WhatsApp. Si sólo Meta implementase de una vez el botón para que no se nos viese en línea…

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.