Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).– Un meteorólogo de una cadena televisiva en Estados Unidos conmovió a miles de personas que estaban viendo la transmisión en vivo cuando marcó a su familia para advertirles de un probable tornado en la zona.

Se trata de Doug Kammerer, el meteorólogo principal del canal local de la NBC, NBC Washington, quien a mitad de su reporte hizo una pausa para marcarle por teléfono a sus hijos, quienes se encontraban solos en su casa y no sabían del inminente peligro del que acababa de alertar el Servicio Meteorológico Nacional.

El reportero se tomó un minuto para pedirle a sus hijos que se refugiaran en el sótano de la casa durante unos 10 a 15 minutos en lo que se registraba más información sobre la alerta de un posible tornado, el cual pegaría directamente en la región donde estaba ubicada la casa de Kammerer.

Yes, had to warn my family! Kids were home alone and I knew they were not watching me on TV! They are safe. Thank you! Scary moment for me though, I was freaking out inside a bit. https://t.co/To8mPxibBh

— Doug Kammerer (@dougkammerer) April 1, 2022