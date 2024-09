Osiris Machado se cuelga el bronce en lanzamiento de disco de los Juegos Paralímpicos

Osiris Machado acompañó en el podio a las dos representantes de China: Yao Juan, medallista de plata con 41.98 m, y Yang Yue, quien consiguió el oro con 42.39 m.

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).– Osiris Aneth Machado Plata conquistó este domingo la medalla de bronce en el lanzamiento de disco, con lo que México ya suma siete preseas en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Osiris Machado terminó en el tercer lugar durante su debut paralímpico en la disciplina de lanzamiento de disco F44/F64, con una marca de 40.01 metros (m).

Medalla de bronce!! 🥉🇲🇽 Osiris Machado🇲🇽 consigue la tercera posición en la final de lanzamiento de disco F64 del ParaAtletismo. Su mejor marca fue un 40.01m. Primera medalla paralímpica para Osiris en su carrera y séptima para la delegación mexicana en #Paris2024. pic.twitter.com/3YeXEAhYH6 — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) September 1, 2024

La mexicana se colgó la medalla de bronce gracias a un lanzamiento que alcanzó los 40.01 metros, el cual superó al primero de 34.66 m, mientras que los dos siguientes quedaron por debajo y otros dos fueron invalidados.

Osiris Machado acompañó en el podio a las chinas Yang Yue y Yao Juan, quienes alcanzaron distancias de 42.39 y 41.98 metros, respectivamente, con lo que se colgaron la medalla de oro y plata.

¡Recibe presea!🥉🇲🇽🙌 La mexicana Osiris Machado recibe con alegría su medalla de bronce del lanzamiento de disco F44/F64 y la bandera de México ondea, por segunda ocasión, en el Stade de France 🇫🇷, sede de los Juegos Paralímpicos #Paris2024. pic.twitter.com/xp6DJI26qG — CONADE (@CONADE) September 1, 2024

Machado Plata logró ampliar su racha de buenos resultados en el ciclo con el oro de Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2023, la presea dorada con récord de América de Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, y la medalla de plata en el Mundial de Para Atletismo Kobe 2024, en Japón.

Esta presea de bronce es la primera medalla paralímpica para Osiris Machado en su carrera, la cuarta de bronce para México en esta justa veraniega, y el metal número siete.

🇲🇽¡Osiris Machado se sube al podio!🇲🇽 Nuestra Atleta Paralímpica recibió la séptima medalla para México en los Juegos Paralímpicos París 2024 👀💥🥉 ¡Estamos orgullosos de ti, Osiris! 🇲🇽💫#VictoriasParalímpicas#LaFuerzaDeUnSueño #LaGloriaDeUnaNación pic.twitter.com/z7v66KzX9A — Comité Paralímpico Mexicano (@COPAME) September 1, 2024

“Estoy muy feliz porque estoy debutando en París 2024, y feliz y contenta de haber obtenido la medalla de bronce. La verdad yo sí venía buscando una medalla, no sabía de qué color, se hizo la de bronce y yo más que feliz con el resultado, y pues sentí la adrenalina a más no poder, el corazón sentía que se me iba a salir del pecho, pero traté de controlarme lo más que pude y ahí está el resultado”, destacó Osiris Machado en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

“La verdad se siente muy bonito. Creo que con palabras no se podría describir la emoción que se siente, y menos el estar enfrente de todos y que todos celebren contigo”, agregó.

Osiris Machado tiene debut de bronce en el para atletismo de París 2024 La lanzadora juvenil entregó a México la segunda medalla de esta disciplina en París 2024. 🇫🇷 👉 https://t.co/wZ0YVViGe9 pic.twitter.com/PBW2CuABe9 — CONADE (@CONADE) September 1, 2024

“Agradezco mucho a mi entrenador [Daniel Eduardo Pardo López], porque desde el momento uno él ha confiado en mí, y siempre me motiva a seguir y a toda mi familia que nunca me deja abajo, siempre me apoya, también a todos mis amigos y a la gente en general que siempre me ha seguido”, finalizó.