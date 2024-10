Claudia anuncia: Desaparece la SFP, nace la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió el bastón de mando, el cual es símbolo del poder político y espiritual de los pueblos indígenas y afromexicanos, y que además representa “el poder comunal, el noble don de servir al pueblo y de hacer justicia”.

— Información en desarrollo

Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo marcó el inicio del segundo piso de la Cuarta Transformación del país en un acto multitudinario del Zócalo de la Ciudad de México, en el que volvió a reconocer a Andrés Manuel López Obrador “como el mejor Presidente de México” y en el que dio a conocer los 100 puntos que implementará en su Gobierno.

“¿Qué significa el segundo piso de la Cuarta Transformación? Significa mantener nuestros principios, nuestras causas, las que dieron origen a nuestro movimiento. Vamos a gobernar con los principios de la Cuarta Transformación: ‘por el bien de todos, primero los pobres; no puede haber gobierno rico, con pueblo pobre; con el pueblo todo, sin el pueblo nada’”.

La Presidenta sostuvo que mantendrá todos los programas sociales implementados por López Obrador, al igual que los recorridos por todo el país así como las mañaneras que desde este martes comenzarán a las 7:30 horas.

Posteriormente, enumeró los 100 puntos de su Gobierno entre los que destacó la necesidad de un Gobierno honrado. En ese sentido, recordó que se transforma la Secretaría de la Función Pública (SFP) por la Secretaría Anticorrupción y Buen gobierno. “Los que nos conocen, saben que somos implacables contra la corrupción, no va a regresar el régimen de corrupción”, dijo.

ESTOS SON LOS 100 PUNTOS

1. Sheinbaum anunció que su Gobierno nunca se someterá a intereses económicos “Siempre trabajaremos por el interés supremo del pueblo y la nación”, dijo.

2. La Presidenta habló sobre la necesidad de continuar con los principios de “Humanismo mexicano” implementado en el Gobierno de López Obrador.

Anuncia la presidenta @Claudiashein que en la zona metropolitana del Valle de México va a desaparecer el examen de COMIPEMS “Que vayan a la escuela que les queda más cerca de su casa” pic.twitter.com/K905zLz1jN — Tania (@tania__rd) October 1, 2024

3. Anunció en otro punto que su Gobierno será sensible y cercano a la gente, ”de territorio, no de escritorio”. En ese sentido, indicó que a partir de mañana reinician las mañaneras del pueblo, en esta ocasión serán a las 7:30 am.

4. Sheinbaum Pardo prometió garantizar todas las libertades, de prensa, de movilización. “Se respetarán los derechos humanos y nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo”.

5. La Presidenta también sostuvo que en su administración se respetará la libertad religiosa y sexual. “Combatiremos cualquier forma de discriminación”.

6. En cuanto a la política exterior, dijo que seguirá los principios constitucionales de la libre autodeterminación de los pueblos, de la no intervención y solución pacífica de controversias

7. La Presidenta reconoció en este punto a los paisanos como héroes de la patria: “no solo ayudan a la economía del país, sino también son pilar de la economía de EU”.

8. Sheinbaum Pardo indicó que, ya que se aprobó la Reforma Judicial, tocará implementarla. En ese sentido recordó que en unos días el Senado va a emitir la convocatoria porque la elección es en junio de 2025.

9. La Presidenta se comprometió también a seguir trabajando con todos los familiares de los 43 normalistas desaparecidos hace una década para dar con la verdad y justicia a las familias de los jóvenes de Ayotzinapa.

10. Sheinbaum adelantó que en su momento impulsará la reforma constitucional al sistema electoral y en 2027 se someterá a la revocación de mandato.

11. La Presidenta anunció una iniciativa de reforma para recuperar el principio democrático de no reelección para que a partir de 2023 ningún puesto de elección popular pueda ser reelecto. “Ni presidentes municipales, ni senadores, ni diputados”, dijo.

12. Prometió además encabezar un Gobierno honesto, honrado, sin nepotismo, corrupción ni impunidad. En ese sentido, dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública se convertirá en la Secretaría Anticorrupción y de Buen gobierno.

13. “No regresará el modelo neoliberal que tanto daño le hizo a México. Se mantendrá la economía moral y el humanismo mexicano”, expresó.

14. La Presidenta también adelantó que no regresará el avión presidencial, ni el Estado Mayor presidencial ni ella regresará a Los Pinos. “Vamos a vivir en Palacio Nacional”, dijo.

“Enviaremos una iniciativa de reforma constitucional para recuperar el principio de NO reelección para que a partir de 2030 ningún puesto de elección popular pueda ser reelecto”@Claudiashein 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/TUsvKtfSus — Tania (@tania__rd) October 1, 2024

15. Sheinbaum dijo que respetará la autonomía del Banco de México y mantendrá un equilibrio razonable entre deuda y PIB.

16. “Apoyaremos la economía popular, no va a aumentar la gasolina, ni el diesel, ni la electricidad, ni el gas doméstico por encima de la inflación, tampoco incrementará la canasta básica”, prometió.

17. La Presidenta prometió facilitar el pago de impuestos, trámites y servicios. “Que viajen los papeles en línea, no que hagan fila las personas”, sostuvo.

18. También indicó que se saldarán, como se ha estado haciendo, las deudas históricas que teníamos con los pueblos y comunidades indígenas.

19. “Vamos a garantizar todos los programas de bienestar. Están por aprobarse en el Congreso”, refirió.

20. La Presidenta indicó que todas las mujeres de 60 a 64 años recibirán un apoyo bimestral. Este mes, precisó, ya inicia la inscripción.

21. Sheinbaum Pardo anunció que todas y todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria pública tendrán su beca.

22. Anunció además que en este mes de octubre iniciarán con el programa de atención a la salud casa por casa a los adultos mayores.

23. La Presidenta dio a conocer que se va a fortalecer el Banco del Bienestar y también Financiera para el Bienestar.

24. En otro punto reveló que se llevarán apoyos a todas las mujeres indígenas de todo el país.

25. La Presidenta indicó que apoyará la iniciativa para establecer en la Constitución el maltrato a los animales.

26. Sheinbaum indicó que continuará el modelos de la nueva escuela mexicana y los libros de texto gratuito.

🗳️📌 SHEINBAUM ANUNCIA REFORMA ELECTORAL Y REVOCACIÓN DE MANDATO EN 2027 Durante su discurso en el Zócalo, Claudia Sheinbaum anunció que habrá una reforma electoral. Dijo que impulsará cambios en el sistema electoral para fortalecer la democracia participativa, la revocación… pic.twitter.com/0Tel5GevsO — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) October 1, 2024

27. La Presidenta anunció la desaparición de Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros

28. Sheinbaum sostuvo que seguirá el programa la Escuela es nuestra.

29. También dio a conocer que el horario de las primarias se irá extendiendo gradualmente para enseñar educación física y artística.

30. “Haremos de las escuelas públicas espacios de prevención de la salud”, indicó.

31. La Presidenta prometió fortalecer las preparatorias públicas, la educación media superior, para que todos los que salgan de la secundaria tengan un espacio y no abandonen la escuela.

32. Sheinbaum Pardo también refirió que desaparecerá el examen del COMIPEMS.

33. “Haremos de México una potencia”, expuso.

34. La Presidenta indicó que se consolidará el programa espacial mexicano. “Crearemos una fábrica de software público. Produciremos drones de bajo costo”

35. Pidió además ”ponernos la pila para terminar con la vida sedentaria”.

Por esto voté. Se compromete la presidenta @Claudiashein a lograr la semana laboral de 40 horas “En acuerdo con las y los empleadores iremos alcanzado paulatinamente en el sexenio la semana de 40 horas” pic.twitter.com/bul5n5cDEc — Tania (@tania__rd) October 1, 2024

36. La Presidenta prometió una república cultural y lectora. “Crearemos el sistema más ambicioso de de educación artística”, anunció.

37. También prometió garantizar las condiciones para que los artistas puedan desarrollar su actividad

38. “Promoveremos el desarrollo y acceso a la cultura”, dijo en otro punto.

39. Prometió impulsar además la grandeza cultural y la recuperación de la memoria histórica de México.

40. “Haremos una República de lectores”, apuntó.

Montserrat Antúnez y Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/monset_romina