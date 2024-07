Golpe a Macron

Europa y el mundo enfrentan un fantasma: el populismo autoritario. En muchas zonas del planeta, movimientos o partidos sea de la izquierda populista o de la derecha autoritaria están siendo elegidos por las sociedades a expensas de partidos centristas y liberales.

El último ejemplo de esto, ocurrió el pasado 30 de junio en Francia. En efecto, la alianza Ensemble del Presidente, Emmanuel Macron, sufrió una humillante derrota al ser superado por la extrema derecha y por la extrema izquierda. El Partido de la extrema derecha, dirigido por Marine Le Pen – su lideresa espiritual – Rassemblement National (RN), obtuvo la mayoría, con el 33.2 por ciento del voto, lo que lo coloca en una posición envidiable para poder conseguir la mayoría en la Asamblea Nacional francesa. Esto se decidirá en una segunda ronda a llevarse a cabo el próximo domingo.

En el segundo lugar se colocó la alianza de izquierda, denominada Nouveau Front Populaire (NFP), que incluye al Partido Socialista, grupos ecologistas, al Partido Comunista y al movimiento La France Insoumise (LFI). Con el 28.1 por ciento del voto no hay duda de que la izquierda francesa logró su objetivo. Se dice que el Presidente Macron decidió llamar a estas elecciones adelantadas porque pensaba que la izquierda no lograría ir unida a la elección. Si ese fue el caso, se equivocó rotundamente, pues su coalición sólo logró el 21.6 por ciento de la votación. Se espera que Ensemble pierda la mitad de sus 250 representantes en el parlamento. A pesar de esto, la coalición de Macron podrá competir en la segunda ronda el próximo 7 de julio. La decisión que el Presidente y sus aliados tendrán que tomar es si varios de sus candidatos declinarán en favor de candidatos del NFP, con el fin de evitar que el partido de Marine Le Pen obtenga la mayoría. De no poder evitarlo, Macron tendría que nombrar a un Primer Ministro del partido vencedor.

Esta situación se conoce en la cultura política francesa como cohabitación.

Francia enfrentaría entonces una situación muy delicada, ya que el euro-escepticismo, la postura anti-inmigrante y la simpatía con Putin del RN son difícilmente compatibles con las posiciones de Macron. Sin embargo, tampoco será fácil negociar con el NFP, que apoya sin ambages la migración musulmana a Europa y es muy crítica de la política exterior de Israel.

Resulta quizás curioso que, a pesar del no tan mal desempeño económico de Francia, los electores estén castigando a Macron y su Gobierno. Su problema principal parece ser una deficiente comunicación política. Quienes parecen haberlo abandonado son los jóvenes franceses, que lo habían apoyado en el pasado.

Lo mejor que puede pasarle a Francia, en particular, y a Europa, en general, es que la extrema derecha no consiga la mayoría el próximo domingo. Veremos si el electorado francés es lo suficientemente maduro.

Gustavo de Hoyos Walther https://www.sinembargo.mx/author/gustavodehoyos Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.