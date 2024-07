El Presidente pide a la Guardia Nacional no caer en tentaciones y ser “incorruptible”

El Presidente reiteró su llamado a las autoridades estadounidenses a que atiendan las causas del consumo de drogas en jóvenes, pues consideró que si éstos dejan sus hogares a temprana edad, se puede facilitar que caigan en dicha situación.

Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que la creación de la Guardia Nacional (GN) es un “acierto” y un “logro muy importante”, ya que ahora la institución se encarga de las labores de seguridad pública. También destacó que ya cuenta con más de 130 mil elementos.

En el evento de conmemoración del quinto aniversario de la creación de la GN, que se llevó a cabo en Campo Marte, recordó que se tuvo que reformar la Constitución para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) coadyuvaran en las tareas de seguridad pública.

“Estamos conmemorando el quinto aniversario de la fundación de la Guardia Nacional. Creo que fue un acierto el haber creado la Guardia Nacional por factores que no voy a mencionar, se fue posponiendo la necesidad de reformar la Constitución, las leyes, para poner en correspondencia los nuevos tiempos con el quehacer de las Fuerzas Armadas, y de las policías de nuestro país”, celebró López Obrador.

Además, explicó que la reforma para que la Sedena y la Semar participaran labores de seguridad pública, trajo la creación de la GN, que ya cuenta con 130 mil uniformados, y que se prevé que el próximo año cuente con más de 150 mil.

“Con el paso del tiempo se fue agravando el problema de la seguridad pública, y hacía falta atenderlo. Es algo prioritario. Con la reforma a la Constitución, se permitió tanto a la Secretaría de la Defensa [Nacional] como a la Secretaría de Marina participar en tareas de seguridad pública. Esto fue un logro muy importante porque, a partir de hace cinco años, contamos con estas dos importantes instituciones que tienen una tradición de disciplina, profesionalismo. Son dos pilares fundamentales del Estado nacional”, mencionó el mandatario.

“En esa reforma, se creó la Guardia Nacional. Miren el avance: 130 mil elementos de la Guardia Nacional, y está proyectado para el año próximo llegar a 150 mil elementos de la Guardia Nacional. […] Hay 401 cuarteles construidos por los ingenieros militares, más instalaciones que ha aportado la Secretaría de la Defensa. Ya tenemos presencia en todo el territorio nacional”, resaltó.

El Presidente @lopezobrador_ encabezó el 5º aniversario de la @GN_MEXICO_, una institución que se ha ganado la confianza de la población y se consolida con la incorporación de hombres y mujeres valientes. Con su labor contribuye a la #ConstrucciónDeLaPaz🕊️en 🇲🇽. @SEDENAmx pic.twitter.com/4ELcUBvz0W — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) July 2, 2024

Por otro lado, el Jefe del Ejecutivo federal hizo un llamado a las autoridades estadounidenses para que atiendan las causas del consumo de drogas en jóvenes, ya que la demanda de la producción favorece a los intereses del crimen organizado en México.

“Debemos de convencer a los estadounidenses para que ellos atiendan las causas que originan el elevado consumo de droga porque eso es lo que lleva a situaciones muy lamentables. Nos duele que pierdan la vida con sobredosis, sobretodo, con esta droga terrible del fentanilo, 100 mil jóvenes al año”, indicó.

“Ellos no están atendiendo las causas. Lo que hay que procurar es que los jóvenes no salgan de las familias, que se revise esa costumbre. Respetamos mucho, pero no es lo más adecuado, que apenas los jóvenes van creciendo y ya se tienen que ir. Eso produce soledad, vacío, falta de amor. ¿Por qué no ayudar a los jóvenes a que se queden, dos, tres, cuatro años más? No a los 18, sino a los 24 años que puedan salirse de su casa”, sugirió AMLO.

La secretaria @LuisaAlcalde acompañó al presidente @lopezobrador_ en el 5° aniversario de la @GN_MEXICO_, desde Campo Marte. "Ya el 75% de las y los mexicanos le da su confianza a la #GuardiaNacional, sigamos así": Presidente López Obrador. pic.twitter.com/qhAuiF0grP — Gobernación (@SEGOB_mx) July 2, 2024

Además, el Presidente López Obrador urgió a la GN a no caer en tentaciones, y a ser un ejemplo de honestidad para la ciudadanía porque sólo de esa manera se puede garantizar la paz y la justicia en el país, tal como lo dice su lema.

“Ya el 75 por ciento de los mexicanos le da su confianza a la Guardia Nacional. Sigamos así y no caigamos en tentaciones. La felicidad no es dinero, no es acumular riquezas, no es acumular bienes materiales, ni títulos, ni fama. La felicidad verdadera es estar bien con uno mismo, es estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo”, declaró.

“La Guardia Nacional tiene que ser un ejemplo de honestidad, una organización incorruptible para que de esa manera se siga garantizando la paz y la tranquilidad en nuestro país”, agregó el gobernante.

La #GuardiaNacional es la institución por excelencia, para garantizar la seguridad pública de las y los mexicanos. #5AñosEnGuardia pic.twitter.com/vG73wZzAJk — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) July 2, 2024

Asimismo, el Comisario General David Córdova Campos recapituló algunos de los logros de la GN, como la detención de más de 37 mil personas vinculadas al crimen organizado o los 11 millones de cartuchos confiscados.

“Nuestra presencia en toda la geografía nacional nos ha permitido cumplir de manera eficiente con las misiones sustantivas asignadas, obteniendo resultados sobresalientes, como la detención de alrededor de 37 mil personas vinculadas con la delincuencia organizada; el aseguramiento de más de 11 mil armas, más de 11 millones de cartuchos, 450 kilogramos de goma de opio, tres mil 500 kilogramos de fentanilo, más de 54 mil vehículos, 81 aeronaves, 45 laboratorios clandestinos, más de 400 millones de pesos”, compartió.

La GN nació hace cinco años para sustituir con sus funciones a la entonces Policía Federal, una institución marcada por la corrupción de sus altos mandos. En este lustro de su puesta en marcha, la Guardia se ha constituido como una de las tres instituciones de seguridad más confiables, según cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), y al mismo tiempo como una de las que más quejas por violaciones a derechos humanos tiene en su contra.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó su creación en la campaña electoral de 2018 como una de sus principales apuestas para reducir los índices de inseguridad en el país, uno de los principales retos que persisten en México. Desde entonces, según ha señalado el primer mandatario, se han desplegado en todo el país, e incluso en 21 estados tienen más elementos que las policías estatales.

Las principales críticas contra la Guardia Nacional son la violación a los derechos humanos, particularmente detenciones arbitrarias, tratos crueles, empleo de la fuerza pública, incomunicación e incluso algunas por tortura, por lo que desde su creación diversas organizaciones de la sociedad civil han exhortado a que la corporación no sea incorporada a la Sedena y que el mando a cargo de la GN sea civil.

Pese a ello, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los ciudadanos consideran efectiva la labor de la Guardia Nacional, ya que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondiente al primer trimestre de 2024, esta corporación quedó en tercer lugar de efectividad entre la población mexicana.

En contraste, la Guardia Nacional es una de las que más quejas tiene, ya que de acuerdo con datos de la Unidad de Transparencia (PNT) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), esa corporación de seguridad acumuló, del 26 de marzo de 2019 al 31 de diciembre del 2023, 25 recomendaciones emitidas por ese organismo, ocho ordinarias y 17 por violaciones graves.

Al emitir una respuesta, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), a la solicitud 330030924000389, la CNDH también señaló que existen mil 795 expedientes de queja de presunta violación a derechos humanos que involucran a la Guardia Nacional, sin embargo, aclaró que “un mismo expediente puede ser calificado con una o más autoridades señaladas como presuntamente responsables”.

Además, de su creación, el 27 de mayo de 2019, al 12 de abril de 2024, la Guardia Nacional acumuló mil 912 expedientes de queja de presunta violación a derechos humanos, según señaló la CNDH en su respuesta a la solicitud de transparencia 330030924000526, que se publicó en la PNT, el pasado 23 de mayo de 2024.

–Con información de Nora Nancy Gaspar Resendiz