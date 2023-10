AMLO lamenta tragedias en Tamaulipas y Chiapas; envía pésame a familias de víctimas

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó esta mañana la muerte de 10 personas en Tamaulipas por el colapso del techo de una iglesia, y el accidente de un camión de carga que transportaba migrantes cubanos en Chiapas, donde fallecieron 10 personas y otras 17 resultaron heridas.

El mandatario envió sus condolencias a las familias de las 10 personas que perdieron la vida ayer por el derrumbe de una iglesia en Ciudad Madero, Tamaulipas, durante la celebración de un bautizo. Hasta el momento se tiene confirmada la muerte de 10 personas y el rescate de otras 60 heridas.

De la misma manera, López Obrador lamentó el accidente de ayer en una carretera, cerca del pueblo de Pijijiapan, Chiapas, donde una camioneta que transportaba en total 27 personas, se volcó, lo que dejó un saldo de 10 mujeres migrantes cubanas fallecidas, incluida una niña.

“La tragedia de ayer en Chiapas fue con un camión de redilas, todo esto manejado también por una mafia de traficantes de personas, pero en el fondo, pues es la necesidad de salir a buscarse la vida, encontrar trabajo, bienestar, y hay que atender esas causas, si no, sólo son medidas de retención o medidas coercitivas, lo que se les ocurre a algunos presidentes de Estados Unidos, construir muros”, detalló.

Asimismo, reiteró que la migración se debe combatir por sus causas, como todos los problemas sociales, ya que es por la falta de oportunidades de trabajo o estudio en zonas de pobreza, desigualdad, marginación.

Además, refirió que en la frontera sur de Chiapas con Guatemala ha aumentado a seis mil cruces diarios, y que en la frontera norte con Estados Unidos se llegó al número de 10 mil migrantes diarios.

COLAPSA IGLESIA EN TAMAULIPAS

Los cuerpos de rescate removían este lunes los escombros de una iglesia en busca de otras posibles víctimas del derrumbe que dejó al menos 10 muertos y varias decenas de heridos, muchos de los cuales aún permanecen internados en centros de salud del estado norteño de Tamaulipas.

Se cree que aproximadamente más de 60 feligreses, muchos de ellos ancianos y niños, quedaron atrapados entre los restos del techo de la iglesia que se desplomó en medio de las celebraciones de varios bautizos.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas señaló el lunes que se presume que la caída del techo se produjo por una “falla en su estructura”. Del total de los heridos 23 permanecen hospitalizados y dos se encuentran en estado grave, precisó la dependencia estatal.

“Fue una implosión, como cuando aplastas una lata. Cayó simplemente encima. No hubo tiempo a nada… no alcanzamos a entender lo que pasó”, dijo a The Associated Press el sacerdote vicario de la iglesia de la Santa Cruz de Ciudad Madero, Pablo Galván, al relatar que logró salvarse porque se encontraba en el estacionamiento cuando ocurrió el derrumbe.