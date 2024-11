Policías arrestan a 18 sujetos y llevan 416 motos al corralón durante rodadas en CdMx

Al término de las actividades, 18 personas fueron detenidas y presentadas ante el Juez Cívico, quien definirá la sanción correspondiente; mientras que 416 vehículos tuvieron infracciones. Además, un automóvil y dos vehículos tipo Razer, también fueron llevados a un depósito.

Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).- Como parte del operativo realizado por los festejos del Día de Muertos, las autoridades arrestaron a 18 personas e incautaron más de 400 motocicletas por incumplir el Reglamento de Tránsito tras las “Rodadas del Terror” en la capital del país.

De acuerdo con las Subsecretarías de Control de Tránsito y de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), se implementó un dispositivo de seguridad, vialidad y acompañamiento, en el que revisaron 531 motocicletas y de las cuales llevaron 416 a un depósito vehicular. Además, se detuvieron a 18 personas por incumplir el Reglamento de Tránsito.

Para este dispositivo, implementado la noche del 31 de octubre del presente año, la SSC desplegó a 348 efectivos, acompañados de 55 unidades oficiales, 11 motopatrullas, siete grúas y dos remolques, quienes estuvieron al pendiente de la seguridad de los asistentes, transeúntes y conductores.

Según los reportes, los motociclistas se reunieron en la avenida Insurgentes Sur, en las inmediaciones de Ciudad Universitaria y de ahí se dirigieron hacia el norte de la capital mexicana; también hubo concentración en la calzada de Tlalpan, la colonia Santa Úrsula Coapa en la alcaldía Coyoacán; en la avenida Tláhuac y la Calle 11 de la colonia Cerro de la Estrella, en la alcaldía Iztapalapa.

En tanto, en la zona centro se realizaron puntos de revisión en la avenida Paseo de la Reforma, a la altura de la Glorieta del Ahuehuete, en la colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc. En la avenida Hidalgo y su cruce con Paseo de la Reforma, colonia Guerrero; y en el Centro Histórico de la Ciudad de México, entre las calles Belisario Domínguez y República de Brasil.

Al término de las actividades, 18 personas fueron detenidas y presentadas ante el Juez Cívico, quien definirá la sanción correspondiente; mientras que 416 vehículos tuvieron infracciones. Además, un automóvil y dos vehículos tipo Razer, también fueron llevados a un depósito.

Durante el dispositivo, los oficiales de Tránsito y de Operación Policial ofrecieron acompañamiento a los participantes de las rodadas en todo el trayecto y sus distintos puntos de concentración, además bridaron alternativas viales a los conductores y transeúntes que se encontraban por las zonas donde tuvieron su paso.

La SSC informó que este operativo se realizará hasta el próximo 3 de noviembre del año en curso, por lo que exhortaron a los participantes a respetar las disposiciones del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México: usar su casco, traer sus vehículos en excelentes condiciones y portar su equipo de seguridad como chamarra, espinilleras y demás artículos de protección.

MOTOCICLISTAS DESOYEN A LAS AUTORIDADES

Desde la noche de este 31 de octubre, miles de conductores de grandes y ruidosas motocicletas se agruparon en los distintos puntos en los que fueron convocados, como Ciudad Universitaria, Metro Oceanía, Plaza Encuentro Oceanía, el Deportivo Santa Cruz Meyehualco, el Mercado Sonora, entre otros más.

Sin embargo, el punto en común de cada una de las rodadas era el Centro Histórico de la Ciudad de México o el Ángel de la Independencia.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital había informado que, por motivo de las distintas rodadas, se implementaría un dispositivo de seguridad y vialidad con el fin de salvaguardar la integridad física de participantes y la población en general.

Como primera acción, detalló la dependencia en un comunicado, el personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito ubicó las concentraciones de motociclistas en los diferentes puntos de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, esto a través de los Centros de Control y Comando (C2) y el Centro de Comando, Control Comunicaciones Cómputo y Contacto Ciudadano (C5).

Previo a eso, la SSC le explicó a los organizadores de las rodadas los artículos del Reglamento de Tránsito que específicamente no debían violar, como que tanto el conductor y su acompañante deberían contar con casco protector, que contaran con su documentación en regla, que no viajen menores de 12 años ni más de dos personas por cada unidad vehicular, que no invadieran carriles confinados, así como que respetaran el sentido de las calles.

“Asimismo, habrá una alta probabilidad de suspender su rodada y trasladar sus unidades al depósito vehicular si realizan maniobras riesgosas o acrobacias que pongan en riesgo no solo su integridad física, sino también la de las demás personas”, alertó.

La dependencia de seguridad capitalina recordó que las multas por no acatar las normas viales van de los 10 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), equivalente de 488 a mil 464 pesos mexicanos, esto de acuerdo a la conducta.