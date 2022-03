La ONU alerta que el cambio climático ya tiene un impacto extremo en Sudamérica

Por Diane Jeantet, Mauricio Savarese y Débora Rey

RÍO DE JANEIRO, 3 de marzo (AP) — Los científicos llevan mucho tiempo advirtiendo que el clima extremo provocará desastres en el futuro. Pero para Sudamérica, que en el último mes ha sufrido deslaves letales en Brasil, incendios forestales en humedales argentinos e inundaciones en el Amazonas tan graves que han arruinado las cosechas, el futuro ya está aquí.

El 15 de febrero, en apenas tres horas, en la ciudad de Petrópolis, en las boscosas montañas del estado de Río de Janeiro, cayeron más de 25 centímetros (10 pulgadas) de lluvia, el récord diario desde que las autoridades comenzaron a llevar registros en 1932. Los deslaves posteriores se cobraron la vida de más de 200 personas y dejaron a cerca de mil sin hogar.

“Se prevé que el cambio climático convierta los riesgos existentes en la región en riesgos clave graves”, apuntó el informe.

