Asamblea de ONU avanza hacia primer tratado global contra contaminación por plástico

Por Pedro Alonso

Nairobi, 28 feb (EFE).- La V Asamblea de la ONU para el Medioambiente (UNEA-5), principal organismo de toma de decisiones ambientales del mundo, constató hoy en Nairobi grandes avances para impulsar el primer tratado global contra la contaminación por plástico.

Eide hizo ese anuncio durante una rueda de prensa en el inicio de la segunda parte de UNEA-5, que ya celebró su primera sesión en 2021 por vía telemática debido a la pandemia de COVID-19 y reúne ahora en Kenia a representantes de los 193 Estados miembros de la ONU.

La cita, que adopta hasta el próximo miércoles una fórmula de participación híbrida (presencial y virtual) con la asistencia de más de 2 mil delegados, busca un “mandato claro y firme” para empezar las “negociaciones” del acuerdo mundial, declaró a Efe el Ministro.

The @UN Environment Assembly is the world’s highest-level decision-making body on the environment🌏🌍🌎#UNEA5 opened today in Nairobi, Kenya, with all eyes on a global agreement on plastic pollution.#BeatPlasticPollution https://t.co/JSuToDUNon

— UN Environment Programme (@UNEP) February 28, 2022