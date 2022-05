Productor de cine que estafó a actores por 60 mdd es declarado culpable en Miami, EU

El director de cine Van Eman y sus socios fueron declarados culpables por estafar a actores por más de 60 millones de dólares; afronta una condena de varias décadas en prisión.

Miami, 3 de mayo (EFE).- Un actor y productor de cine fue declarado culpable por un jurado en una corte federal de Fort Lauderdale, en el sur de Florida (EU), de estafar a colegas de cine y teatro por más de 60 millones de dólares, y afronta ahora una condena de varias décadas en prisión, informó este martes la fiscalía federal.

Film Producers, Former Banker Charged in Movie Financing Fraud Scheme: Benjamin McConley and Jason Van Eman, two South Florida film producers, and Benjamin Rafael, a former Wells Fargo Bank employee, were arrested on fraud and money laundering charges. https://t.co/eWqp4SF47h — FBI Miami (@FBIMiamiFL) August 21, 2019

Jason Van Eman, de 44 años y natural de Oklahoma, fue hallado culpable de “conspiración, fraude electrónico y lavado de dinero” en un proceso judicial en su contra por su papel en una serie de estafas hechas en complicidad con Benjamin McConley y Benjamin Rafael para defraudar a productores en busca de financiación.

De acuerdo con la oficina de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, Van Eman solía presentarse ante sus víctimas como un importante productor de cine y les ofrecía financiar sus proyectos, por lo general películas independientes, espectáculos de Broadway y festivales de música, entre otras producciones.

El hombre explicaba que su socio, McConley, “igualaría cualquier dinero en efectivo con que las víctimas contribuyeran a sus proyectos” y con ese capital combinado, que haría las producciones más atractivas, el socio solicitaría y aseguraría el dinero de instituciones financieras.

“Con base en estas mentiras, las víctimas enviaron más de 60 millones de dólares a cuentas controladas por los estafadores”, señaló la Fiscalía, que explicó que McConley nunca emparejó el capital aportado por las víctimas ni tampoco buscó la financiación prometida.

Van Eman y sus cómplices más bien transferían el dinero a sus cuentas bancarias personales y corporativas, “por lo general a los pocos días del depósito”, según la Fiscalía.

Jason Van Eman and Ben McConley allegedly stole millions from people who wanted to invest in independent films. Here's how the pair balanced their alleged scam with actually executive producing movies like The Tale and A Quiet Passion (hint, not very well)https://t.co/ORqJ9hbDcE — Chris Lindahl (@cmlindahl) August 22, 2019

“Para hacer la estafa más creíble, Van Eman y McConley contrataron a Benjamin Rafael, un empleado del banco, cuya función era asegurar a las víctimas que sus contribuciones en efectivo habían sido igualadas y que su dinero estaba seguro, nada de lo cual era cierto”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

Los tres estafadores gastaron el dinero robado en bienes raíces, botes y coches de lujo, así como joyas, muebles de hogar, ropa de diseño, hoteles y billetes de avión.

Asimismo, “Van Eman usó parte del dinero robado para financiar películas en las que participó”, ahondó la Fiscalía.

Van Eman, que afronta “varias décadas” de cárcel, tiene prevista audiencia de sentencia para el próximo 21 de julio ante el magistrado federal Raag Singhal.

McConley, quien ya se había declarado culpable por este caso, cumple una sentencia de 13 años de cárcel, mientras que Rafael fue condenado a tres años y medio de prisión por la estafa y por ocultar su historial criminal en las solicitudes para programas de ayuda por la COVID-19.