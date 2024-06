Delgadillo impugnará triunfo de Lemus en Jalisco; conteo rápido es confiable: IEPC

La aspirante del partido guinda buscará impugnar la elección en caso de detectar irregularidades en el conteo de votos por parte del IEPC, tras declarar como ganador al aspirante de MC.

Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).- La candidata al Gobierno de Jalisco por Morena, Claudia Delgadillo, rechazó los resultados del conteo rápido que hizo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y declaró el triunfo virtual del emecista Pablo Lemus en la entidad.

Durante la madrugada de este lunes, la presidenta del IEPC, Paula Ramírez, informó que el resultado del Conteo Rápido fue de 42.5 por ciento a favor del candidato de Movimiento Ciudadano (MC), mientras que el margen de la modernista oscilaba entre los 36.4 y 39.4 por ciento.

Ante los resultados, la aspirante estatal por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” se negó a reconocer las estadísticas de votación, donde informó que, de las 500 actas que fueron enviadas para el conteo rápido, sólo 347 enviaron información oficial al IEPC.

Nosotros defendemos la voluntad del pueblo, el conteo de votos continúa, y la esperanza del #CambioVerdadero ¡no se ha ido! Por cada una y cada uno de ustedes que salieron a votar, ¡seguimos en la lucha! 💪🏼✨ pic.twitter.com/jUOoTsehR6 — Claudia Delgadillo (@ClaudDelgadillo) June 3, 2024

“Pablo no ha ganado la gubernatura, desconocemos por qué el mandatario estatal, por encima de la voluntad de todas y de todos los jaliscienses, intenta hacerlo Gobernador a como dé lugar. Acudirá su servidora a las instancias jurídicas correspondientes para hacer (valer) la voluntad de todo nuestro estado de Jalisco que salió y emitió los votos el día de ayer (…) el modelo está incompleto y no es confiable”, denunció Delgadillo.

En la misma línea, Claudia Delgadillo arremetió contra el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien a través de sus redes sociales felicitó al candidato de MC después de que el IEPC hiciera pública la tendencia de votación en su favor.

“No aceptamos el conteo rápido presentado por el IEPC y replicado de manera indebida por el Gobernador Enrique Alfaro. El Gobernador no tiene ninguna autoridad para hacer reconocimiento a alguien que no ganó y que no va a ganar la gubernatura y con su pronunciamiento comete un ataque a la democracia y a la voluntad popular”, señaló la candidata.

¡La voz del pueblo se hizo escuchar y la vamos a defender! Para ser congruentes, y por respeto a las y los cientos de miles de jaliscienses que esperan un cambio verdadero, no vamos a aceptar que se anuncie un virtual ganador hasta que todos los votos sean contados. Falta… pic.twitter.com/JMzfjANJIu — Claudia Delgadillo (@ClaudDelgadillo) June 3, 2024

Al respecto, Enrique Alfaro aclaró que la felicitación a Pablo Lemus, tras los resultados del IEPC, fue similar a lo que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, una vez que la Consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, anunció la ventaja de Claudia Sheinbaum en las estadísticas, por lo que pidió “respetar los resultados oficiales”.

“El Presidente de la República salió ayer en la noche a reconocer el triunfo de Claudia Sheinbaum a partir del conteo rápido que a nivel nacional hizo la autoridad electoral. Eso es exactamente lo mismo que hice yo a nivel local. Aquí el IEPC Jalisco, alrededor de la 1:10 de la mañana, declaró ganador con claridad a Pablo Lemus Navarro”, escribió el Gobernador en sus redes sociales.

Ante ello, la aspirante del partido guinda informó que buscará impugnar la elección en caso de detectar irregularidades en el conteo de votos, en el que acusó al organismo electoral por la prisa de anunciar a Pablo Lemus como Gobernador.

Nada termina hasta que termina, y por todas las personas que fueron a emitir su voto en las urnas, protegeremos su voz hasta el final. pic.twitter.com/ftp9aaYZrO — Claudia Delgadillo (@ClaudDelgadillo) June 3, 2024

“Todavía es que dicho conteo es reversible en el conteo y cómputo de las actas que su servidora tiene al 100 por ciento. Por tal motivo, desconozco el conteo rápido que fue anunciado por el IEPC”, informó Claudia Delgadillo.

Más tarde, la Presidenta del IEPC, Paula Ramírez, determinó que será hasta el domingo que se dé la calificación de la elección a Gobernador, presidencias municipales y diputados, mediante, sólo en ese proceso el perdedor podría recurrir a los tribunales, por el momento, aseguró que “no hay nada que cuestionar”.

“Ahorita todavía no hay nada impugnable, estamos en el desarrollo, el miércoles inician los cómputos municipales y distritales y a partir de los resultados que estos arrojen es que pensamos que puedan empezar a llegar los recursos de impugnación”, indicó.

Aseguró que la elección se desarrolló “con normalidad y de ninguna manera esta autoridad electoral tiene posibilidad alguna, como no la tiene ninguna autoridad electoral en nuestro país de alterar ninguna de estas informaciones porque ni siquiera está en nuestras manos, está en manos de los ciudadanos que es vigilada por todos los partidos políticos permanentemente”.

A pesar de que México optó porque la izquierda continúe en el poder en gran parte de la República Mexicana, sólo seis estados están lejos de Morena, uno de ellos es Jalisco con Movimiento Ciudadano.

En este proceso electoral, que estuvo vigilado por 21 mil 703 observadores nacionales y mil 309 visitantes extranjeros acreditados, los ciudadanos eligieron 20 mil 708 cargos: 629 a nivel federal, donde estaba en juego la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, con 500 diputaciones y 128 senadurías; y 20 mil 79 a nivel local con la renovación de ocho gubernaturas, la Jefatura de Gobierno, 16 alcaldías en la Ciudad de México, mil 098 diputaciones locales, mil 802 presidencias municipales, mil 975 sindicaturas, 204 concejalías, 14 mil 560 regidurías, 22 presidencias de juntas municipales, 88 regidurías de juntas municipales, 22 sindicaturas de juntas municipales y 299 presidencias de comunidad.

De las nueve entidades que estaban en juego este domingo, Morena arriesgaba seis y las retuvo, además arrebató Yucatán al PAN, que sólo conservó su bastión en Guanajuato, mientras que MC –con una diferencia muy cerrada– se aferró en Jalisco, según los primeros resultados del PREP.

Los resultados del PREP a las 14:00 horas del lunes 3 de junio confirman que Movimiento Ciudadano retendría la gubernatura, pero con muy poca diferencia, con el 60.83 por ciento de las actas capturadas:

–Pablo Lemus Navarro, de Movimiento Ciudadano: 40.77 por ciento.

–Claudia Delgadillo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco (Morena, PT y PVEM): 38.73 por ciento.

–Laura Lorena Haro Ramírez, de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco (PAN, PRI y PRD): 17.51 por ciento.