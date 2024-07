La Ministra presidenta sigue con los trabajos de su cargo: SCJN; juzgadoras la apoyan

Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer ayer que Norma Piña Hernández, Ministra presidenta, continúa con los trabajos jurisdicciones y administrativos de su cargo, luego de la presunta solicitud que hizoYasmín Esquivel Mossa para que renuncie ante la supuesta falta de diálogo con los poderes Legislativo y Ejecutivo.

De acuerdo con un comunicado, la Ministra presidenta sigue realizando sus actividades, y preparando el diálogo con los poderes Legislativo y Ejecutivo de cara a la Reforma Judicial.

También señaló que Piña Hernández se prepara para encabezar el próximo lunes 8 de julio el último de los 14 foros del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, evento que calificó como “el mayor esfuerzo de escucha a ciudadanas y ciudadanos para formular en agosto una propuesta con base en dichos foros para una Reforma Judicial”.

Esquivel Mossa habría solicitado el pasado lunes la renuncia de la Ministra presidenta ante la supuesta falta de diálogo del Poder Judicial con el Ejecutivo y Legislativo, lo que no permitía que la voz de magistrados, magistradas, jueces, juezas, ministras y ministros fuese escuchada en las discusiones sobre la Reforma Judicial.

JUZGADORAS RESPALDAN A NORMA PIÑA

La Asociación Mexicana de Juzgadoras expresó ayer su sororidad con Norma Piña para “enfrentar los enormes desafíos que corresponden a su alto cargo”, ante el reto de la Reforma Judicial.

Las juzgadoras cuestionaron la presión política que se ha ejercido a las y los miembros del Poder Judicial, pues no tienen “oficio político”, por lo que invitaron a “reducir la crispación existente”, y aclararon que las y los jueces sólo deben cumplir con su labor constitucional.

“Las y los jueces no somos políticos y no debemos tener oficio para ello, pues nuestra labor constitucional exige, entre otros, reflexión, excelencia, integridad, patriotismo, lealtad e imparcialidad; pero no oficio político, porque como árbitros de los conflictos, buscamos como fin último la justicia y no la popularidad”, explicaron.