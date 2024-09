VIDEO ¬ Piña usa a estudiantes y trabajadores, y el PRIAN los usa todos contra la 4T

Esta semana en VERSUS se habló sobre las protestas que han surgido en torno a la Reforma del Poder Judicial. El día de hoy, trabajadores del Poder Judicial tomaron las entradas a la Cámara de Diputados en rechazo a los cambios. A esta situación se suman las demandas de los estudiantes de diversas universidades públicas y privadas que se están sumando para respaldar a este poder. Del otro lado, ha surgido un movimiento encabezado por alumnos de otras licenciaturas que sí apoyan la propuesta presidencial.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- Norma Lucía Piña Hernández, Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), utiliza a los estudiantes y a los trabajadores del Poder Judicial para tratar de detener la discusión de la Reforma. En tanto, el PRIAN ha aprovechado esta situación para usar todos elementos como bandera en contra del proyecto de la Cuarta Transformación, mencionaron las periodistas Adriana Buentello, Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel.

El pasado domingo 1 de septiembre, estudiantes de Derecho de diversas universidades encabezaron una marcha contra la Reforma Judicial del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual fue del Ángel de la Independencia al Senado de la República, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La movilización fue convocada por el alumnado de diferentes universidades públicas y privadas, como el de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Iberoamericana, la Escuela Libre de Derecho (ELD), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Tecnológico de Monterrey, la Universidad La Salle, y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

“Para la oposición viene a ser la maravilla el hecho de que estudiantes vengan a movilizarse porque pues ya no es necesario que la cara de tu lucha sea Xóchitl Gálvez, ya no es necesario poner a Javier Lozano Alarcón, si no tienes a los jovencitos de la Escuela Libre de Derecho”, indicó Daniela Barragán.

La periodista explicó que históricamente que la Facultad de Derecho de la UNAM se ha manejado de manera muy diferente a la Universidad Nacional, por ende, no se puede generalizar.

“Por un lado, los que salen primero serían los estudiantes de las escuelas de derecho y llamó mucho la atención por que incendió mucho el que salieran los de la Facultad de Derecho de la UNAM, porque aparte en los titulares era la UNAM se levanta en contra de la reforma del Poder Judicial, cuando no, la Facultad de Derecho siempre ha sido un punto y aparte, de hecho siempre rema contracorriente a lo general de la Universidad Nacional, por eso es importante no generalizar en ese punto, porque no, no es la UNAM en contra de la Reforma al Poder Judicial”.

Daniela Barragán recordó que la oposición siempre ha demeritado los movimientos estudiantiles, pero ahora, al verse beneficiados, han expresado su apoyo a los jóvenes.

“Me da entre coraje y risa que digan ‘los estudiantes nunca están de lado incorrecto de la historia’, cuando sus medios de comunicación siempre han ridiculizado todas las luchas estudiantiles, salvo ahorita que ya les conviene, salvo ahorita que son también muchas universidades privadas. Ahora sí conviene ponerlas en portada”.

Esta mañana, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) bloquearon las principales entradas de la Cámara de Diputados para protestar contra la Reforma Judicial e impedir su discusión en el pleno; por ello, la bancada de Morena buscó una sede alterna y decidió que fuera la Unidad Deportiva Magdalena Mixhuca, ubicada en la Alcaldía Venustiano Carranza, para sesionar.

Al respecto, Adriana Buentello indicó que este tipo movilizaciones solo abonan a la causa del Presidente, pues terminan dándole la razón.

“Me parece que los trabajadores no han abonado a poder tener un mejor escenario dentro de esta discusión. Estos bloqueos que vimos en la mañana incluso, pues también con lujo de violencia en algunos casos en los empujones, los jaloneos, algunos reporteros decían que hasta algunos tenían las manos ensangrentadas, pero me parece que está abonando más incluso la causa del Presidente porque es una especie de darle la razón al Presidente”.

Buentello dijo que incidentes violentos como los de esta mañana solo generan una imagen negativa de los trabajadores del Poder Judicial.

“En este proceso creo que los que quedan peor son los trabajadores y que la figura fundamental en este caso es Norma Piña, que tenía que haber renunciado en el primer momento en el que se supo esta reunión de Alito con ella y con estos personajes también del Tribunal Electoral, creo que ahí ese es el momento clave en la que tuvo que haber definitivamente renunciado para no afectar más a un poder que debe de ser autónomo”.

Respecto a las protestas de los estudiantes, Adriana celebró que los jóvenes salgan a las calles, pero recalcó que deben de ser cuidadosos de que sus voceros no estén alineados con ciertos poderes.

“Los estudiantes también tienen que buscar que sus voceros no estén alineados con ciertos poderes. Los estudiantes tienen que ser escuchados pero también tienen que ver quiénes los están representando”.

Por su parte, Alina Duarte mencionó que durante los últimos meses ha quedado descubierta la alianza de quienes estaban inmiscuidos a fondo con el Poder Judicial y lo qué representaba realmente en el país.

“Podemos rastrear muchos ejemplos pero yo creo que unos de los más claros ha sido como operaron en contra de Andrés Manuel López Obrador siendo Jefe de Gobierno para intentar desaforarlo, para evitar que llegara a la presidencia”.

Alina recordó que el Poder Judicial se ha destacado por liberar a delincuentes y por servir a los intereses de los grandes oligarcas de manera constante.

“Después hemos visto el actuar del Poder Judicial sea liberando delincuentes de diferentes latitudes, dimensiones, características, sirviendo a los intereses de los grandes oligarcas, ya hemos hablado mucho de Salinas Pliego, hemos visto una tras otra tras otra. Vemos cómo esos tentáculos del Poder Judicial tocaban intereses medulares por absolutamente todas partes, sea para meter los amparos de litigio estratégico de Mexicanos Contra la Corrupción, sea para descongelar cuentas de la esposa de ‘El Chapo’, sea para liberar a inmiscuidos en el caso Ayotzinapa, sea para lo que sea el Poder Judicial había sido una piedra medular en violentar los derechos y el acceso a justicia del 99% en este país”.

Finalmente, Meme Yamel dijo que “es lamentable que quieran seguirle dando atole con el dedo al mundo entero” y tratar de justificar lo que es injustificable.

“Querer decir que el Presidente, o que la opinión oficialista los quiere censurar, que el gobierno, que el partido, que la mayoría ¿dónde? El mismo día que fue el último informe de Andrés Manuel López Obrador ellos hicieron su marcha y no estaba tan lejos, estamos hablando que fue del Zócalo al ángel, están a minutos caminando, por supuesto que no hubo censura, ni represión, pudieron hacer lo que quisieron”.

La comunicadora, al igual que sus compañeras, celebró que los jóvenes salgan a las calles para expresar su sentir respecto a la reforma, pero pidió no monopolizar a todos los estudiantes.

“Creo que lo bueno de todo esto es que salgan y que se manifiesten, el error es querer monopolizar y decir estudiantes ‘todos los estudiantes’, decir trabajadores ‘todos los trabajadores’, no es cierto, hay trabajadores al interior del Poder Judicial que no están de acuerdo con las protestas, que no están de acuerdo con el paro, hay trabajadores al interior del Poder Judicial que saben muy bien lo que significa esta reforma para ellos que quizás es el desbloqueo para que ellos puedan avanzar”.

Adriana, Alina, Dani, Perla y Meme https://www.sinembargo.mx/author/adriana-alina-dani-perla-y-meme VERSUS es un programa conducido por Adriana Buentello, Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel quienes comparan los pros y contras, fortalezas y debilidades en una documentada revisión de las carreras de dos personajes a la vez, ya sean de la política, del mundo empresarial, de los medios de comunicación o de la cultura popular.