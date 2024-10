Vox llama “ignorante” a la Presidenta y ella le revira: no, ustedes desconocen México

El Diputado de Vox consideró que “la civilización maya puede que sea una de las más crueles y repugnantes de la historia de la humanidad” y que “todo el progreso que tiene ahora mismo Hispanoamérica se lo debe en gran parte a España y a esa gran gesta que hizo”.

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió esta mañana a Alejandro Nolasco, portavoz del Grupo Parlamentario del partido español Vox, que ha recibido fuerte cobijo por la derecha mexicana, luego de que el funcionario llamara analfabeta a la mandataria.

Desde su conferencia de prensa matutina lamentó las expresiones que versó el legislador español, cuyo país no envió ningún representante a la toma de investidura luego de que Sheinbaum no invitara al rey Felipe VI por su negativa a responder una carta al expresidente Andrés Manuel López Obrador para efectuar una disculpa conjunta por los atropellos realizados durante la conquista.

Nolasco dijo que los conquistadores aseguró que los españoles no se disculparán “por hacer las cosas bien frente a tribus como incas, aztecas o mayas, que venían de una cultura horripilante”.

“Vamos a enviarles la grandeza de la cultura maya, la grandeza de la cultura mexica, en muchos sentidos”, contestó Sheinbaum.

La presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) le responde al partido español @vox_es por llamarla ignorante. pic.twitter.com/qzF9U4pOyG — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) October 3, 2024

Además, criticó la visión que desde Europa se vino a “civilizar” al México mesoamericano, hecho que, afirmó, durante mucho tiempo se enseñó en escuelas mexicanas. También recordó los crímenes cometidos por los conquistadores contra habitantes originarios del territorio:

“Se ordenó en una fiesta acribillar a niños a niñas, la (matanza) de Cholula. Pero es ésta visión de que no tienen que pedir perdón porque vinieron a salvar a los mexicanos y mexicanas, que no se llaman así sino mexicas y de otras culturas que vivían en nuestro territorio”, condenó.

En declaraciones a los medios de comunicación previas al coloquio “En defensa de la obra de la Hispanidad”, organizado por el grupo parlamentario de VOX y la Fundación en Defensa de la Nación Española (Denaes) en el Palacio de la Aljafería, sede del Parlamento aragonés, Alejandro Nolasco dijo que Claudia Sheinbaum se ha comportado “como una absoluta analfabeta y como una absoluta ignorante”.

“Estamos aquí para defender la mayor gesta de la historia de la humanidad”, ha dicho, refiriéndose a la conquista y colonización de América, de la que, a su juicio, España “puede sentirse orgullosa” por haber contribuido “de una manera decisiva y determinante a la evangelización del mundo y al avance del humanismo cristiano occidental, que ha sido el que ha hecho avanzar el mundo y gran parte de lo bueno que tenemos hoy en día”.

Por tanto, rechazó las palabras de Sheinbaum, quien ha expresó este martes en su toma de posesión que “la grandeza de México reside en las civilizaciones que vivían en esta tierra antes de que nos invadieran” y ha preguntado si se refería a las de “los sacrificios humanos que se sacaban el corazón”, las que “se comían a los niños” o las de “las absolutas atrocidades que se cometían”.

En este sentido, el diputado autonómico de Vox ha considerado que “la civilización maya puede que sea una de las más crueles y repugnantes de la historia de la humanidad” y que “todo el progreso que tiene ahora mismo Hispanoamérica se lo debe en gran parte a España y a esa gran gesta que hizo”.

Unos españoles que, en todo caso, “serán sus antepasados” porque “si ella —por la Presidenta mexicana— está ahí es porque sus antepasados se quedaron allí”, ha apostillado.

Por todo ello, pidió a la Presidenta de México que le diga “al señor de Santander”, en referencia a su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, que “se deje de demagogia” porque los españoles “no tenemos que pedir perdón”.

En una línea similar, Santiago Abascal, líder de Vox, consideró que la disculpa solicitada por México es una “estúpida ofensa”.

“Sheinbaum comienza su mandato con la misma estúpida ofensa de su antecesor a la propia historia española de México”, ha indicado Abascal en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter). En esta línea, ha subrayado que “España jamás pedirá perdón por su histórica gesta civilizatoria y por su obra de hermandad universal”.

VOX NI TAN SEPARADO DE MÉXICO…

El partido español Vox, de corte ultraderechista, encontró apoyo en el Partido Acción Nacional (PAN) en 2021 cuando su líder Santiago Abascal viajó a México para “recabar apoyos en su batalla internacional contra el grupo que aglutina a la izquierda radical latinoamericana y del que forman parte, entre otros, el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, la ministra Irene Montero, Lula da Silva, Rafael Correa y Evo Morales”.

Los senadores de Acción Nacional de inmediato arroparon al ultraderechista. “Por la defensa de la democracia, la libertad y la propiedad privada, hoy firmamos la Carta de Madrid para detener el avance del comunismo. México nunca será comunista, nunca. Muchas gracias a Santiago Abascal por su visita. ¡Bienvenido a México!”, dijo la fracción a través de su cuenta de Twitter.

En el Senado mexicano se adhirieron a la iniciativa los senadores del PAN Julen Rementería, Alejandra Reynoso, Martha Márquez, Lilly Téllez y Roberto Moya además de diputados panistas: América Rangel y Raúl Torres. También se unió el Diputado del PRI y vicecoordinador del grupo parlamentario, Manuel Añorve Baños.

Sin embargo, al poco tiempo, líderes panistas se deslindaron de sus compañeros que apoyaron al partido español. Héctor Larios Córdova, entonces Secretario General de Acción Nacional, y quien ha sido varias veces Diputado federal y Senador, aseguró que el partido “no comparte con Vox sus propuestas que violentan Derechos Humanos”.

Hasta Julen Rementería, coordinador de senadores del PAN y quien encabezó la firma de la Carta Madrid con el líder de Vox, tuvo que aclarar en conferencia de prensa que las y los legisladores firmaron el escrito a título personal y ello no significa que fomenten el ultraderechismo.

“No supone ningún ultraderechismo, nada que ver con eso, la [firma de la carta la] pusimos a consideración del grupo, por eso acudieron algunos de ellos, no todos”, mencionó el Senador.

Años después, la candidata presidencial por la coalición opositora del PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, dijo que no aceptaría ayuda del partido de ultraderecha español Vox, el cual ofreció apoyo su contra la candidata de Morena Claudia Sheinbaum Pardo, en un informe publicado esta semana por la Fundación Disenso y Foro Madrid, agrupaciones vinculadas al partido de Santiago Abascal. “Con Vox, ni a la esquina” respondió Gálvez ante el cuestionamiento de la prensa.

“Yo pinto la raya clarita, no me ando con rodeos. Yo le dije a mi grupo parlamentario, no voy a esa reunión, no comparto nada con ese partido, no tengo ninguna visión positiva. Cuando le convenía a la derecha, que estaba impulsando un candidato, yo era la troskista y ahora soy de ultraderecha”, explicó esta mañana en su conferencia de prensa “Sin miedo a la verdad”, cuando le cuestionaron sobre una reunión del Partido Acción Nacional (PAN) con miembros de Vox en 2022.

La candidata de la oposición expresó que no es una mujer de derecha ni de izquierda. “No soy una mujer de derecha, no soy radical en nada. Soy una mujer que es capaz de hacer inclusión. No voy a ir con Vox a ningún lado”, dijo.

— Con información de EuropaPress