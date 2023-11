Verstappen arrancará el GP de Brasil desde la Pole; “Checo” Pérez saldrá en novena

Sao Paulo, 3 de noviembre (AP).- El campeón de la Fórmula 1 Max Verstappen de Red Bull arrancará el Gran Premio de Brasil en la Pole Position, con su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez saliendo desde la novena posición después de la sesión de clasificación de este viernes.

Verstappen paró el reloj en un minuto, 10.727 segundos en la clasificación, que se vio recortada a causa de la lluvia.

Charles Leclerc, de Ferrari, partirá desde la segunda posición, con una vuelta 0.294 más lenta que Verstappen.

Los dos pilotos de Aston Martin estarán en la segunda fila de la parrilla de salida con Lance Stroll y Fernando Alonso, respectivamente.

Max Verstappen receives his 11th @pirellisport Pole Position Award of the season from Brazilian football legend, Adriano 🙌#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/8kTu1wyCyT

— Formula 1 (@F1) November 3, 2023