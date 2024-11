ENTREVISTA ¬ Luis Miguel lleva un priista por dentro, uno salinista: Alberto Tavira

Alberto Tavira habló con SinEmbargo sobre su más reciente libro en el que escudriña la relación de Luis Miguel con el poder político mexicano. “La clase política ha estado en esos momentos donde más lo necesitaba en el ámbito personal, la nacionalidad mexicana, la desaparición de su mamá, la deuda con el fisco”, expresó.

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).– De José López Portillo a los Hank González. De Miguel de la Madrid a Carlos Salinas de Gortari. El periodista Alberto Tavira expone en su libro Por debajo de la mesa (Grijalbo), las relaciones políticas de Luis Miguel con el poder político en turno, en episodios ya conocidos y otros que prácticamente reveló el autor.

“A lo largo de los nueve capítulos voy contando de manera cronológica ese vínculo de Luis Miguel con las distintas dinastías políticas. A mí lo que me parece relevante es que al inicio en el sexenio de López Portillo, Luis Miguel aprende de su padre cómo es el vínculo con los políticos, cómo hay que relacionarse con ellos, cómo hay que cantarles y encantarles y desde luego adquiere la información suficiente, para después, como mayor de edad, él ir haciéndole guiños a los políticos”, comentó Tavira a SinEmbargo.

El periodista platicó que si bien en un principio se trató de favores personales como en el caso de los de la Madrid con el tema de la desaparición de su mamá, Marcela Basteri, pero posteriormente, indicó, como en el sexenio de Salinas de Gortari. “ya fueron favores pues un poco más públicos en el sentido de que Luis Miguel se emancipa de su padre hacia los 18 años de edad justo coincide con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, al cual además hay que añadir, Luis Miguel llega con una deuda fiscal con el fisco mexicano, con la Secretaría de Hacienda heredada por su padre y de ahí podríamos decir que es el momento en el que Luis Miguel pues ya va adoptando como otro tipo de guiños hacia el poder político el cual, pues no solamente le favorecían de manera personal, sino a través también de su vida profesional”.

“Yo la verdad estoy convencido después de haber hecho esta investigación periodística que el sexenio donde Luis Miguel estuvo más cercano fue en el sexenio salinista. Partamos de que el 1 de diciembre de 1988 Luis Miguel llega a la toma de protesta de Carlos Salinas de Gortari, y no solamente llega, sino que se manifiesta a favor del sexenio salinista el video está en YouTube y la gente lo puede ver donde Luis Miguel está en la explanada del Congreso de la Unión, en el Palacio de San Lázaro, del brazo de Carmelita Salinas y se da su speech, que más menos dice que los mexicanos tenemos que ayudar al Presidente para que las cosas sucedan, casi es el programa de solidaridad tatuado en los Talking points de Luis Miguel”, ahondó.

En ese sentido, comentó que fue en esta sexenio donde se puede apreciar a un Luis Miguel beneficiado de esta cercanía con el Presidente de México. “Y lo vamos a ir viendo así a lo largo del sexenio salvo ya en otros sexenios de la derecha, por eso le pongo al capítulo ‘El desaire a la derecha’, pues ahí ya no vemos a Luis Miguel tan cercano al poder político y esto también nos da información, esto también nos dice bueno, si no estuvo tan cercano a la derecha es probable que estemos hablando de Luis Miguel que llevara un priista por dentro, un soldado del PRI quizás”.

—¿A qué atribuyes tú de que no se diera a conocer en la serie y que de hecho hasta te hasta hace poco, se supiera que Luis Miguel cantó los 15 años de la hija Salinas? —se le preguntó.

—A principios del 89 lo vemos cantando en la fiesta de 15 años de la hija el Presidente Carlos Salinas de Gortari, unas imágenes que desde luego no habían alcanzado la luz pública hasta ahora como primicia en este libro gracias a un contacto que tuve que no solamente me dio la información y la crónica del evento, sino también me cedió los derechos para reproducir las imágenes y ahí vemos por vez primera, al menos yo de manera personal, a un Luis Miguel dentro de la residencia oficial de Los Pinos cantando para una familia presidencial en un evento que se hizo de manera privada, pero que tiene alcances públicos por la envergadura del protagonista que es el Presidente de México y sobre todo del artista que es Luis Miguel. Vamos viendo en ese sexenio un acercamiento en más episodios que en otros .

“Yo lo que creo es que Luis Miguel le debe tanto a Salinas de Gortari que a través de su silencio es como le paga todo eso que le dio, todos esos favores, porque en la serie desde luego no vimos ni con el pétalo de una rosa que insinuar a siquiera su relación con Carlos Salinas de Gortari y pues quien le da la nacionalidad mexicana es Carlos Salinas de Gortari, un evento muy importante en la biografía de Luis Miguel como para pasar desapercibido en una bioserie como la que mostró Netflix”, ahondó.

—¿Qué pasa con Luis Miguel en el sexenio de Ernesto Zedillo, por qué no hay un capítulo completo?

—En el sexenio de de Ernesto Zedillo lo que recopilé fueron anécdotas muy aisladas de cuando Luis Miguel coincidía con los hijos de Zedillo en el Baby’o de Acapulco o de que a lo mejor eventualmente tenían amigos en común, pero no tuve la suficiente información para poder lograr un capítulo completo y destinarlo como al resto de las familias presidenciales, por lo tanto mi conclusión es de que volvemos al sexenio salinista, Luis Miguel fue tan salinista, le debe tanto a Salinas, Salinas hizo tanto por Luis Miguel que eventualmente pues cerró filas con la lealtad hacia el presente Carlos Salinas de Gortari que cuando termina su sexenio pues se vuelven los perseguidos número uno la familia Salinas de Gortari del presidente Ernesto Zedillo.

—¿La relación con los Hank muestra una vez más ese priista, del que me hablabas, que hay bajo la piel de Luis Miguel?

—Sí, desde luego se vuelve a manifestar en ese sexenio (de Peña Nieto), pero no es una relación tan cercana, también hay que decirlo, con los Hank. Fue solamente un espectáculo en el cual lo contratan para ir a dar un show a la boda de la hija de Jorge Hank y narro ahí las peripecias que pasan los reporteros para poder tomar las fotografías dado que la gente Luis Miguel se puso muy estricta y muy prohibitiva para poder tomar las imágenes para una revista del corazón, sin imágenes no había nota, y desde luego esto lo voy narrando. Quien sí ha estado muy cercano a la familia Hank también ha sido el hermano de Luis Miguel, Alex Basteri, a él incluso lo vimos en las primeras filas de los conciertos de Luis Miguel acompañado de los kilométricos hijos que tiene Jorge Hank y desde luego, pues sí hay como un vínculo.

“La prensa y los invitados hablan de un evento en el cual se le pagó un millón de dólares por la presentación que hizo Luis Miguel en esta boda y pues desde luego que en mi libro voy narrando estos episodios y pues prácticamente serían dos bodas en las que yo consigno de manera muy puntual y detallada, a las cuales Luis Miguel ha cantado, dos bodas de familias políticas a los 11 años de edad en la boda de Paulina López Portillo y Pascual Ortiz Rubio, y en esta, ya bastante maduro, en la que cantó en la boda de la hija de Jorge Hank, de bodas, y de los 15 años, pues tenemos la de la hija de Carlos Salinas de Gortari, digamos que son estos estos eventos grandes, debe haber algunos otros que por ahí están de manera anónima, pero hoy por hoy esto es lo que tengo documentado”.

—¿Cómo lo pasa Luis Miguel en este último tramo con Peña Nieto y sobre todo la transición a los últimos años de tratar de recuperar su imagen?

—Del año 2014 al 2017 Luis Miguel tiene la peor caída en su carrera musical, en su carrera como cantante, porque la caída incluye no solamente deudas financieras y una crisis económica, sino también temas emocionales, temas de salud, temas físicos todo se le juntó, hay otras personas que le llaman el trienio horribilis de Luis Miguel porque desde luego tocó fondo en prácticamente todos los aspectos de su vida. Ahí lo interesante es que quien entra al rescate es otro heredero de Los Pinos, otro cachorro del poder, Miguel Alemán Magnani, su amigo de la adolescencia, nieto del expresidente Miguel Alemán e hijo del exgobernador de Veracruz Miguel Alemán Velasco, él se convierte el estratega de toda una campaña financiera en la cual se generó un fideicomiso, invitó a otros empresarios para que aportaran una cantidad y en la cual se pudiera generar el pago a los deudores, a los exmanagers, a los demandados, a los demandantes y es gracias a Miguel Alemán Magnani que también se fragua esta negociación con Netflix para poder obtener los recursos económicos, que se relanzará la carrera de Luis Miguel y que se apoquinara dinero a las finanzas de tanto los empresarios, como del propio Luis Miguel.

—¿De qué manera le facilitaron esta relaciones con los distintos gobiernos a Luis Miguel el poder haber navegado con facilidad el éxito que llegó a tener?

—No podemos coronar a la casta política de un éxito que desde luego lo ha tenido de manera orgánica y por méritos propios Luis Miguel, sin embargo, la clase política ha estado en esos momentos donde más lo necesitaba, en el ámbito personal, la nacionalidad mexicana, la desaparición de su mamá, la deuda con el fisco, el trienio horribilis donde lo rescatan los Alemán, si esto fuera un electrocardiograma en los picos donde ha tocado fondo ahí ha estado la política, ahí estado la política para impulsar nuevamente el lanzamiento hacia arriba de alguna u otra forma, en términos económicos, a través de contratos, a través de favores.

