Maia Sandu gana elecciones de Moldavia con 54% de los votos, derrotando a Stoianoglo

Berlín, 3 de noviembre (DW).- La Presidenta de Moldavia, Maia Sandu, proclamó este domingo su victoria en las elecciones de Moldavia ante el candidato opositor respaldado por los socialistas prorrusos, Alexandre Stoianoglo, al término de unos comicios marcados por el temor a la injerencia rusa.

Con el escrutinio casi completo, la Gobernante de 52 años obtuvo el 54 por ciento de los sufragios, con lo cual se impuso a Stoianoglo, un exfiscal de 57 años respaldado por los socialistas prorrusos, indicó la Comisión Electoral.

Stoianoglo estuvo en cabeza en un primer momento, pero la tendencia se revirtió a favor de Sandu a medida que se contaban los votos.

Moldova, today you are victorious. Together, we’ve shown the strength of our unity, democracy, and commitment to a dignified future.

Thank you, dear Moldovans, at home and abroad. Walk with pride—you are freedom, hope, and resilience. I am proud to serve you all. pic.twitter.com/yGGlrjAMEC

