Microsoft suspende venta de productos y servicios en Rusia por invasión a Ucrania

Nueva York, 4 mar (EFE).- Microsoft anunció este viernes que suspende las ventas de sus productos y servicios en Rusia, así como otros “aspectos” de su negocio en ese país, en represalia por la invasión de Ucrania ordenada por el Presidente Vladimir Putin, que han repudiado decenas de empresas.

El presidente de la tecnológica estadounidense, Brad Smith, indicó en una entrada del blog corporativo que el equipo de Microsoft “condena” la invasión rusa de Ucrania y está coordinándose con los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y el Reino Unido para cumplir con las sanciones impuestas a Moscú.

