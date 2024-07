AMLO niega “carpetazo” en el caso Ayotzinapa; el lunes entregará informe a familias

El mandatario anunció que le entregará un reporte a las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos el próximo lunes 8 de julio.

Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó esta mañana que su Gobierno vaya a dar “carpetazo” a la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y anunció que el próximo lunes 8 de julio le entregará un informe a cada uno de los padres y las madres.

Desde Palacio Nacional, el Presidente compartió que ayer sostuvo una reunión con las y los familiares, donde se les presentaron los avances de las investigaciones, y dijo que espera que se encuentre a los estudiantes antes de que termine su sexenio.

“Considero que fue una buena reunión con los padres, con los representantes de ellos, y les informamos de lo que se ha venido haciendo, de los avances, en efecto vamos a entregarles formalmente una carpeta el lunes [8 de julio], porque estábamos recolectando información. Se habló de los avances en general, pero se puso el énfasis en la búsqueda de los jóvenes. Hay más de 100 detenidos procesados, se sigue con toda la investigación para conocer las causas, pero lo más importante de todo es que podamos encontrar a los jóvenes antes de que termine nuestro mandato”, mencionó.

“Ellos saben que no se va a cerrar el caso, no se va a dar carpetazo. Es un expediente abierto. Si no encontramos nosotros a los jóvenes, se está hablando con todos, se aprobó una Ley de amnistía. Todo para conseguir información y saber el paradero de los jóvenes”, agregó.

Asimismo, el mandatario señaló que las familias no tienen ningún tipo de limitación sobre con quién acudir a las reuniones con el Gobierno federal, sean abogados o representantes de organizaciones internacionales.

“Somos respetuosos de la decisión de los padres. Si ellos deciden que estén presentes los abogados y las organizaciones de derechos humanos, tanto de la sociedad, como de la OEA, van a participar. No tenemos ningún tipo de limitación, se está actuando de buena fe y a todos nos importa mucho”, declaró.

El lunes @lopezobrador_ entregará un informe a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa con todo lo que se ha encontrado sobre el caso. pic.twitter.com/DqUaaJbxJK — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 4, 2024

Además, confirmó lo informado ayer por los padres y las madres de los estudiantes, de que sostendrán otra reunión el próximo 29 de julio, pero con la asistencia de Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa de México.

Ayer, Vidulfo Rosales, abogado de los padres y las madres de los normalistas de Ayotzinapa, dio a conocer que se les presentó un informe, pero no el que había anunciado el Presidente; y destacó que habrá una nueva reunión con el mandatario, aunque ahora con la presencia de Sheinbaum.

“Es una reunión en la que hubo información sustantiva. No hubo novedades. Están informando lo mismo. Lo que podemos rescatar es que el Presidente refiere que va a seguir la investigación, y lo más importante es que tendríamos una reunión el 29 de julio en la que ya estaría la Presidenta electa con nosotros. Para nosotros eso es lo relevante, que pueda haber esta reunión”, anunció.

“Obviamente la investigación que tiene el Presidente va a continuar. Mantenemos nuestra postura, nuestras diferencias en esta última recta en decir que las líneas fundamentales no han avanzado. Nos van a presentar un informe. Hoy no se presentó ese informe que dijo [López Obrador] que lo iba a presentar a las madres y los padres. Esperamos el día 29 [de julio] se presente ese informe. Ya veremos qué novedades hay”, agregó.

En menos de tres meses se cumplirán 10 años de la tragedia y seis años desde que el Gobierno de López Obrador prometiera hacer todo lo posible por localizar a los estudiantes desaparecidos.

A lo largo del actual Gobierno, las familias han visto la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), y la llegada y la salida de su primer Fiscal, Omar Gómez Trejo; también la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), y los trabajos y salida de Alejandro Encinas, anterior Subsecretario de Gobernación; así como el momentáneo regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) hasta que en 2022 se retiró del país ante el estancamiento de las investigaciones y la reticencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de entregar información.

Ahora las familias perfilan ver partir a Andrés Manuel López Obrador, cuando el próximo 1 de octubre entregue la Banda Presidencial, y la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo al cargo, la tercera mandataria que se enfrentará a las demandas de verdad y justicia de Ayotzinapa.