La velocista mexicana Cecilia Tamayo se despide de París 2024 con la carrera de 200 m

Por Carlos Rodríguez

SAINT-DENIS, Francia (AP).— La mexicana Cecilia Tamayo terminó su participación en los Juegos Olímpicos de París con sentimientos encontrados: no podía estar feliz con su resultado, pero sí con lo que su participación representó para el atletismo de su país.

Tamayo marcó un tiempo de 23.65 segundos en los 200 metros y terminó en el último puesto de su serie clasificatoria.

“Me quedé un poco corta, usualmente corro mejor los 200. La verdad tenía más nivel, pero son detalles y uno tiene que aprender de estas carreras”, dijo Tamayo a The Associated Press. “Con estos resultados se enciende más el fuego para querer mejorar”.

Tamayo tuvo un titubeo en la salida y corrió detrás de sus compañeras en la eliminatoria. Aunque intentó cerrar fuerte, no le alcanzó.

La velocista de 27 años dijo que se pondrá a trabajar en esos detalles con el legendario Carl Lewis, a quien conoció cuando estudió en la Universidad de Houston y donde el “Hijo del Viento” se convirtió en su entrenador.

“Cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, fue cuando comencé a entrenar con él. Ha sido un gran proceso. Día a día aprendo cosas, me caigo y me levanto”, añadió. “Uno nunca deja de aprender cosas cuando estás frente a alguien así. Eso me emociona muchísimo”.