¿“Se acabó la propiedad privada” en la CdMx? MIENTEN. Hasta el PRIAN aprobó esa Ley

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- “La propiedad privada desaparece en la capital mexicana”, es el falso mensaje que está circulando en redes sociales luego de que se publicó en la gaceta oficial, la reforma a la propiedad privada en la Ciudad de México, misma que fue propuesta por el Jefe de Gobierno, Martí Batres, y aprobada el pasado 22 de agosto por el Congreso local, por unanimidad.

A inicios de esta semana comenzaron a circular mensajes falsos y alarmista en los que se aseguraba que el Gobierno capitalino podrá despojar a la población de su propiedad privada, afirmaciones que son completamente falsas, ya que las reformas sólo tienen la finalidad de proteger “la propiedad en la dimensión privada, pero también en la dimensión pública y en la dimensión social”, como los propios legisladores del PRI y PAN reconocieron durante la votación de la reforma.

Por cierto, esta iniciatuva fue aprobada no solo por Morena. Incluso en comisiones tuvo el voto de gente del PAN y del PRI. Eso es info pública que se puede buscar rápido. Me da la impresión que quienes difunden el alarmismo no checaron no la Gaceta del Congreso, ni la de CDMX. pic.twitter.com/CRsMhzorso

— Carla Escoffié (@carlaescoffie) September 3, 2024