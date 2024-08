Un Tribunal declara que Google viola Ley antimonopolio en motores de búsqueda web

WASHINGTON (AP) — Un Juez falló el lunes que el omnipresente motor de búsqueda de Google ha estado explotando ilegalmente su posición dominante para aplastar la competencia y reprimir la innovación, en una decisión que podría sacudir Internet y poner en aprietos a una de las empresas más conocidas del mundo.

La decisión del Juez federal Amit Mehta se produce casi un año después del inicio de un juicio que enfrenta al Departamento de Justicia con Google.

Después de revisar una gran cantidad de pruebas que incluían testimonios de altos ejecutivos de Google, Microsoft y Apple durante las 10 semanas de juicio el año pasado, Mehta emitió su decisión, tres meses después de que las dos partes presentaran sus alegatos finales a principios de mayo.

"'T]he court reaches the following conclusion: Google is a monopolist, and it has acted as one to maintain its monopoly. It has violated Section 2 of the Sherman Act."

