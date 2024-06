El 30% de menores inscritos en las estancias infantiles no existían, acusa Bienestar

La Secretaria comentó que ahora se entregan bimestralmente mil 600 pesos directo a las madres de familia para que ellas decidan el espacio de cuidado de sus hijos e hijas.

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).– Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer este jueves que al inicio de la actual administración comandada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador se realizó un estudio de los programas sociales, y resultó que el 30 por ciento de las y los menores inscritos a las estancias infantiles no existían, por lo que optaron por entregar los apoyos directo a madres y padres de familia.

A través de la conferencia diaria del Presidente, la Secretaria explicó que con la entrada de esta administración se revisaron los programas sociales, y que el de las estancias infantiles tenía inscritos a 300 mil infantes, pero que en la revisión individual hallaron que sólo existían 200 mil menores.

“De 300 mil niños que recibían el apoyo, encontramos solamente a 200 mil, esta revisión la hicimos casa por casa, yendo a sus domicilios como lo hemos hecho a lo largo del Gobierno, pero especialmente en ese tiempo”, informó.

“El 30 por ciento de estos niños no existían, hicimos visitas de verificación y no los encontramos. Se cambió el modelo. El programa sigue beneficiando a las madres trabajadoras, pero ahora se les entregó de manera directa, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, y las mamás reciben bimestralmente mil 600 pesos para que ellas decidan dónde es el espacio de cuidado de sus hijos y tengan recursos para pagar este servicio”, comentó.

Además, explicó que al inicio del sexenio eran cerca de nueve mil 500 espacios de carácter privado, que “nunca fueron del Gobierno”, por lo que la decisión desde el Gobierno federal fue entregar los apoyos de manera directa, como ocurre con los demás programas sociales.

“Eso hay que aclararlo, eran espacios de carácter privado. […] Insistir en que las estancias eran de carácter privado. No existía la totalidad de los niños. El modelo que se definió para todos los programas, creo que es exitoso, en la medida que también le otorgamos su tarjeta a las personas, a los derechohabientes, a los beneficiarios, que también toman autonomía ellos, en qué emplean sus recursos”, aclaró.

#Mañanera. “Por qué ocurtieron los lamentables hechos de la #GuarderíaABC? Por la privatización neoliberal”, subraya @lopezobrador_ . Y recuerda que se creó otra figura que fueron las estancias infantiles. pic.twitter.com/IfLXvzYlnf — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 6, 2024

En 2019, Montiel Reyes había detallado que en el recuento no se localizaron a 93 mil 697 tutores; lo que significa un total de 97 mil 180 niños, el 31.2 por ciento del padrón total que reportaba la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Además, desglosó que hubo otras inconsistencias halladas en la revisión: domicilios inconsistentes, calles que no corresponden en las colonias. Este caso pasó en todo el país; registros de personas en un municipios con datos de otro estado; personas que no viven en domicilios registrados; tutores con hijos registrados que viven en otro estado; niñas y niños que no asisten o dejaron de asistir; estancias sin funcionamiento desde 2018; cambios de domicilio no reportado, a quienes se trató de buscar.

Con el programa impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, las estancias infantiles de todo el país dejaron de recibir los 950 pesos mensuales que Sedesol daba por cada niño registrado, dinero que era administrado por las directoras. Incluso las estancias que operaban junto con el DIF han enfrentado dificultades en el último año, ya que dejaron de recibir recursos que usaban para pagar seguros de gastos médicos para las niñas y los niños a su cargo, así como uno de responsabilidad civil para terceros, que abarcaba a las maestras. Para solventar esos gastos, las instancias han tendido que elevar las colegiaturas.

–Con información de Montserrat Antúnez