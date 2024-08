¡Osmar Olvera avanza a la semifinal de clavados y sigue en la lucha por una medalla!

El clavadista mexicano continuará su participación en la categoría de trampolín de tres metros el 7 de agosto.

Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).- El clavadista mexicano Osmar Olvera continúa demostrando su gran calidad en los Juegos Olímpicos de París 2024, y así quedó demostrado la madrugada del martes luego de que logró avanzar a las semifinales de clavados en la categoría de trampolín de tres metros (individual varonil), tras una destacada actuación en las preliminares.

Olvera logró colocarse en la quinta posición de la clasificación general con un puntaje final de 444.15; debajo de los dos representantes de China, que se quedaron con las dos primeras posiciones, y los dos de Reino Unido, que se posicionaron en el tercer y cuarto lugar.

El clavadista tuvo una buena participación a lo largo de las seis rondas que conformaron la fase clasificatoria; en la primera obtuvo un puntaje de 62.90, seguido de una de 84.00 en la segunda y 64.80 en la tercera; la cuarta ronda fue su participación más baja y apenas logró un puntaje de 53.65, sin embargo, pudo sobreponerse y en las dos últimas rondas sus ejecuciones le valieron calificaciones de 96.90 y 81.90.

¡Avanza a semifinal! 🇲🇽💦 El clavadista Osmar Olvera clasifica en 5o. lugar con 444.15 puntos en trampolín 3m varonil de los #JuegosOlímpicos #París2024 🇫🇷; Kevin Muñoz cierra en el puesto 19 (362.05) y es reserva para la siguiente ronda. 🔸La semifinal será el 7 de agosto. pic.twitter.com/NFbNtoDfKt — CONADE (@CONADE) August 6, 2024

Con esto, el atleta de 20 años nacido en la Ciudad de México sumó lo necesario para meterse a la siguiente ronda que se realizará el 7 de agosto, y tratar de conseguir la que podría ser su segunda medalla en estos Juegos Olímpicos de París 2024.

El pasado 2 de agosto, Osmar Olvera se colgó una valiosa presea de plata en la categoría de clavados sincronizados de tres metros junto a su compañero Juan Celaya. La dupla mexicana tuvo una actuación sobresaliente y estuvieron muy cerca de arrebatarle el oro a los representantes de China.

Para esta prueba individual Juan Celaya no participó. Quien sí lo hizo fue Kevin Muñoz, no obstante, su desempeño en las clasificatorias sólo le bastó para colocarse en la posición 19 de la tabla general, por lo que no pudo avanzar a la siguiente ronda. Quedará como reserva, en caso de que Olvera no pueda participar por cualquier motivo.

El medallista Osmar Olvera clasifica en la 5ta posición a la semifinal de la prueba de trampolín 3m individual masculino. Kevin Muñoz queda como reserva en los Juegos Olímpicos #Paris2024.#TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/wpyWaxGSrs — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) August 6, 2024