Trump anuncia que Elon Musk estará al frente de una comisión si gana la Presidencia

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS).- El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, dijo este jueves que ha aceptado la propuesta del CEO de X, Elon Musk, de crear una comisión que audite las acciones del Gobierno y que será él quien la lidere, en caso de que gane las presidenciales de noviembre de este año.

“Sabe lo que hace (…) Y Elon, porque no está muy ocupado, ha aceptado encabezar ese grupo de trabajo”, reveló el expresidente estadounidense durante un acto en el Club Económico de Nueva York, según informó la cadena CNN.

WOW – President Trump officially announced he will ask Elon Musk to run a Government Efficiency Commission tasked with conducting a complete financial and performance audit of the entire federal government.

