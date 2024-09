Soldados israelíes asesinan a activista de EU durante una protesta en Cisjordania

Por Julia Frankel y Aref Tufana

NABLUS, Cisjordania (AP) — Soldados israelíes abatieron el viernes a una estadounidense que protestaba contra los asentamientos en Cisjordania, dijeron a The Associated Press dos manifestantes que presenciaron el incidente. Dos médicos afirmaron que la mujer recibió un disparo en la cabeza.

El Gobierno estadounidense confirmó la muerte de Aysenur Ezgi Eygi, de 26 años, pero no dijo si le habían disparado las tropas israelíes. En un comunicado, Washington se dijo “profundamente consternado” por el asesinato de una ciudadana estadounidense y pidió a Israel que investigue lo ocurrido.

Eygi también era ciudadana turca, declaró el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores turco, Oncu Keceli, quien añadió que el país hará “todo lo posible para garantizar que quienes mataron a nuestra ciudadana sean llevados ante la justicia”.

El ejército israelí informó que estaba investigando reportes de que sus tropas habían matado a una ciudadana extranjera al momento de disparar contra un “instigador de actividades violentas” en la zona de la protesta.

La mujer que recibió el disparo mortal el viernes asistía a una protesta semanal contra la expansión de los asentamientos, protestas que anteriormente se han tornado violentas. Hace un mes, las fuerzas israelíes le dispararon en una pierna al ciudadano estadounidense Amado Sison, según declaró, cuando intentaba huir de los gases lacrimógenos y disparos.

Jonathan Pollak, un israelí que participaba en la protesta del viernes, detalló que el tiroteo se produjo poco después que docenas de palestinos y activistas internacionales llevaran a cabo una oración comunitaria en una colina a las afueras de la ciudad de Beita, en el norte de Cisjordania, con vistas al asentamiento israelí de Evyatar.

