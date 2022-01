Michel Leaño quiere “hacer historia” en el Clausura; confía en la renovación de Vega

El técnico del Chivas, Marcelo Michel Leaño, declaró durante una conferencia de prensa que su equipo esta listo para arrancar el Torneo Clausura 2022, también mencionó la situación de Alexis Vega y el supuesto interés del Monterrey hacía él.

Por César Huerta

Ciudad de México, 7 de enero (ASMéxico).- Uno de los temas más importantes en la mesa de la directiva de Chivas actualmente es la renovación de Alexis Vega. Los rumores sobre el presunto interés del Monterrey por el atacante van en aumento. Incluso se habla ya de ofrecimientos salariales difíciles de igualar para el Guadalajara. Pero el técnico Marcelo Michel Leaño le pone hielo al tema y asegura que la intención del jugador es continuar en el Rebaño Sagrado.

“Alexis está muy enfocado, Alexis quiere quedarse en el Guadalajara, quiere hacer historia, quiere ser campeón aquí, quiere jugar un Mundial. Realmente, me lo ha dicho, lo demuestra, lo vimos en el partido contra Necaxa. Es un jugador que la temporada pasada tuvo muchas lesiones desafortunadas cuando estuvo en algunos partidos con Selección y aun así siempre luchaba por estar aquí. Yo espero lo mejor de Alexis esta temporada porque es lo que veo todos los días”, explicó.

“Sé que tanto él como la directiva están haciendo un esfuerzo importante por lograr un acuerdo para su renovación. Estoy muy convencido y muy optimista de que en los próximos días, en las próximas semanas se llegará a un acuerdo. Recordemos que le queda un año de contrato y él está muy tranquilo, muy enfocado en hacer historia aquí, es en lo que estamos trabajando”, añadió este viernes el técnico de Chivas.

También respondió a Uriel Antuna, quien aseguró que durante su paso por el Guadalajara no se sintió protegido. “La verdad no me gusta hablar de jugadores que ya no están. Yo de Uriel tengo el mejor concepto, la verdad es un gran jugador, le deseo mucho éxito en el Cruz Azul. No le debo nada, no me debe nada. Lo que le tengo que decir, ya se lo dije siempre de frente. Creo que el tiempo que estuvo conmigo, siempre estuvo muy bien, es o único que puedo opinar de Uriel”, afirmó.

Abordó también la polémica que generó un tuit de Amaury Vergara en el que aseguraba que “no todos los mexicanos son para Chivas”. Eso desató molestia entre los aficionados que lo consideraron un “pretexto” para no contratar refuerzos. “En el caso de la declaración de nuestro presidente, creo que se puede debatir mucho en torno el tuit, pero en esencia creo que todos, incluyendo la prensa, estamos de acuerdo con el concepto. Es lo único que te puedo decir”, señaló Marcelo Michel Leaño.

Comprende la frustración de los seguidores, tanto por los malos resultados como por la falta de refuerzos. “Lo primero que quiero decir de la molestia de la afición es que está en todo su derecho de estar molesta. No vamos a escudarnos, no hemos podido darles los resultados que merecen, debemos trabajar más porque estamos en deuda con la afición, entiendo perfectamente a la afición. La realidad es que también uno de los objetivos que tenemos Amaury, Ricardo y yo, algo que hemos aprendido es que si va venir gente al club, debe ser gente de calidad probada, pero también con características que lo ayuden a rendir en el club. La llegada de Roberto Alvarado es una bocanada de aire fresco, tiene muchísima calidad”, detalló.

“A veces los refuerzos son ciertos triunfos en la pretemporada, que nos ilusionan, pero traer por traer no es garantía de nada. Si analizamos los últimos 10 años cuántos jugadores llegaron y tenemos un campeonato. El compromiso es que la gente que venga, tenga todo para rendir aquí. Estoy muy optimista con el plantel, a la afición le quiero decir esto ya empezó, acabaron los hubiera, vamos a darle con todo, a pelear, vamos a convencer a los escépticos. Este club debe demostrar que siempre puede más el equipo que las individualidades. La familia está en las buenas y en las malas, la afición de Chivas es una familia, por eso se llaman chivahermanos. En la familia discutes, gritas, peleas, pero cuando sales a la calle sabes que cuentas con tu familia. Jamás vamos a dejar de creer en lo que tenemos, jamás vamos a renunciar a pelear cada partido y jamás vamos a dejar de creer en lo que estamos construyendo”, agregó el técnico.

Finalmente, se dijo preparado para arrancar el Torneo Clausura 2022 enfrentando el domingo a Mazatlán. “Trabajamos muy fuerte para que este equipo sea digno de la historia de este club y que la gente que nos vea en cada partido lo pase bien, que disfrute al máximo. Una cosa que trabajamos mucho es en acercar mucho al equipo a la gente, este equipo es del pueblo y mucho tiempo estuvo alejado, por eso fuimos a plazas como zacatecas. Es algo que estaremos haciendo, estar cerca de la gente para que puedan sentir al equipo. Hemos trabajado muy fuerte, estamos listos para empezar esta temporada con las ambiciones a tope y un compromiso muy grande de estar a la altura de las expectativas que este equipo tiene”, concluyó Marcelo Michel Leaño.

