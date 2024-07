Metronomy reafirma su compromiso de impulsar a nuevos artistas con “Posse” vol. 2

Contrario a lo que Metronomy suele presentar, en ambas entregas de “Posse” se pueden escuchar versos de rap interpretados por diferentes artistas, ejemplo de ello es “With Balance”, uno de los primeros sencillos que se dieron a conocer del segundo volumen de este proyecto.

Ciudad de México, de 7 julio (SinEmbargo).- Tres años después de la publicación de “Posse”, Metronomy volvió a lanzar pistas de lo que será el segundo volumen de esta colección de EPs en donde abre paso a las colaboraciones para impulsar la carrera de otros artistas.

En el segundo volumen de “Posse”, del que ya se conocen un par de sencillos, Joseph Mount, la mente detrás de Metronomy, volvió a fungir como productor, una faceta en su carrera a la que ha abrazado con cariño.

A través de una charla virtual cedida a este medio, el músico originario de Totnes, Reino Unido, compartió que el proyecto de “Posse” le ha permitido centrar la atención de Metronomy lejos de sí.

“La idea de trabajar en [ambos volúmenes] de ‘Posse’ estaba centrada en simplemente dejar de ser el vocalista de Metronomy y, bueno, me gusta colaborar con la gente, no estar centrado en mí de la misma manera que Metronomy se ha centrado en mí, y ha sido una buena oportunidad para mí de ser más como un productor”, expresó.

“La conexión entre los dos EPs es esta idea de encontrar nuevos artistas prometedores y usar mi experiencia como músico para ayudarlos a ser escuchados por más personas”, añadió.

Contrario a lo que Metronomy suele presentar, en ambas entregas de “Posse” se pueden escuchar versos de rap interpretados por diferentes artistas, ejemplo de ello es “With Balance”, uno de los primeros sencillos que se dieron a conocer del segundo volumen de este proyecto, en el que colaboran Naima Bock y Joshua Idehen.

Por otra parte, fuera de cualquier intención, la segunda entrega de “Posse” tiene la característica de transportar a sus oyentes a la década de los noventa, aquella en donde brillaron Vanilla Ice o The Fresh Prince of Bel-Air, sobre todo en “Nice Town”, la colaboración de Pan Amsterdam que se encarga de aperturar el EP.

Al respecto, Joseph Mount apuntó a SinEmbargo que aunque él suele disfrutar mucho del rap y del hip-hop, nunca se atrevería a rapear, no obstante, destacó que el proyecto de “Posse” le ha permitido dar cabida a otros géneros en el universo musical de Metronomy.

“Creo que es gracioso porque, ya sabes, si cantas, después de desarrollar algo de confianza sientes que puedes cantar todo tipo de cosas, pero para mí rapear es algo que realmente te tiene que gustar, tienes que tener una mentalidad diferente para hacer eso y yo tengo un nivel de confianza diferente. Siempre me ha encantado el rap y el hip-hop, pero es algo que nunca podría pretender ser y, por lo tanto, para mí es una oportunidad realmente maravillosa que me guste porque pienso muy a menudo que los ritmos y las cosas que me gustan se sienten realmente inspirados en el rap y el R&B y, por lo tanto, poder trabajar con raperos es genial”.

“Cuando se me ocurrieron los ritmos y las ideas no necesariamente estaba pensando como ‘oh, sería genial tener un rap con un estilo ligeramente retrospectivo’, pero no fue algo en lo que realmente pensé hasta que sucedió”, expuso el músico respecto al estilo noventero de “Nice Town”.

Finalmente, se le cuestionó si había planes de trabajar en una tercera entrega de “Posse” y por qué no, hasta en un tour para promocionar el universo alterno de Metronomy, a lo que Mount no dudó en adelantar que, en efecto, habrá un vol. 3 de esta serie de EPs.

“Definitivamente quiero hacer otro EP. Me encanta la idea de seguir haciéndolo para seguir encontrando gente con quien trabajar. Supongo que hacer una gira sería muy difícil porque es mucha gente, pero espero que todos los involucrados de ‘Posse’ tengan la oportunidad de hacer giras y tal vez puedan invitarme”, concluyó.

El segundo volumen de “Posse” llegará a plataformas de streaming en su totalidad el próximo 12 de julio.

