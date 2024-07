La Sala Regional de la CdMx revoca acuerdo que ordena recuento en Alcaldía Cuauhtémoc

Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).– La Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó este domingo la decisión del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECdMx) para que se realizara un recuento de votos de la pasada elección para la Alcaldía Cuauhtémoc, en la que habría resultado ganadora Alessandra Rojo de la Vega.

María Guadalupe Silva Rojas, Magistrada presidenta de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presentó este domingo un proyecto que fue aprobado por unanimidad, en el cual propuso revocar la decisión del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

El pleno sostuvo que fue incorrecto que el TECdMx “considerara esencialmente que la falta de respuesta a las solicitudes de recuento presentadas daba lugar a la realización de un recuento total de votos, dado que debió analizar de manera fundada y motivada si era procedente la solicitud del recuento de votos a partir de los supuestos que pudieran actualizarse”, explicó la Sala.

Por ello, la Sala Regional revocó para efectos el acuerdo impugnado y ordenó al Tribunal local emitir un nuevo pronunciamiento “debidamente fundado y motivado, tomando en consideración los parámetros expuestos en la sentencia”.

“El proyecto no propone revocar el recuento porque no se reúnan los requisitos necesarios para que se lleve a cabo, ni propone confirmar la orden de realizarlo, porque no existe un análisis adecuado respecto a si se satisfacen los requisitos para el recuento que se solicitó”, expuso la Magistrada presidenta de la Sala.