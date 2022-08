Network nos acerca más a la realidad, reflexiona el actor Víctor Oliveira

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- El actor Víctor Oliveira ha participado en producciones como El Cesar, Paquita la del Barrio, Run Coyote Run y Hernan El Hombre, por mencionar algunas; sin dejar de lado el teatro con puestas en escena como Encuentro de Amor del director Mario Cortes, actualmente se presenta Network en el Teatro de los Insurgentes, junto a Daniel Giménez Cacho, Ilse Salas, Francisco Rubio y Julián Segura.

El actor que también participa en la serie Búnker para la plataforma de streaming HBO Max Latinoamérica platicó con SinEmbargo acerca de su participación en Network y de

Tras los momentos más complicados de la pandemia parece haber un renacer del teatro y un momento en el que las propuestas no paran de presentarse en los escenarios, algo que Víctor celebra. “Para mí es un gusto ver tantas obras uy tantos musicales teniendo vida, ahora en este momento en la Ciudad y espero que también en el país porque si hubo una banda afectada por los tiempos pandémicos fue la banda del teatro”.

Víctor se dijo contento de la reactivación y la mejora para el teatro, respecto a que también están recibiendo un ingreso económico del cual dependen muchas familias.

Network es una obra que ocurre en 1975 en la Ciudad de Nueva York, el veterano presentador Howard Beale es despedido de su puesto por el bajo nivel de audiencia, esto tras 25 años de trabajar para esa cadena de Televisión. Beale, viudo y alcohólico, queda trastocado y decide anunciar durante una emisión que se suicidará en su último programa ante las cámaras.

Network sin duda nos hace pensar en la atención y la exposición que cada persona vive ya en las redes sociales, además de como la lucha por el poder y el dinero, se encuentran cada vez más presentes, no sólo al hablar de medios de comunicación, que al buscar audiencia se recurre incluso a las emociones extremas.

Víctor mencionó que el mundo de las redes sociales ha llevado a las personas a convertirse en una especie de marca, “estamos todo el tiempo tratando de vendernos y de vender nuestros gustos, vender lo que hacemos y vender también vidas completamente felices lo cual es bastante vacío”.

En la puesta en escena de Network, Víctor trabaja con Daniel Giménez Cacho, Ilse Salas, Francisco Rubio y Julián Segura por quienes apuntó sentir gran admiración y tras verlos en la pantalla grande ahora poder saludarlos y estar en el mismo proyecto. “Yo trato en la medida de lo posible estar en todo momento viendo lo que hacen en ensayo, lo que hacen en el escenario, viendo además la sencillez con la que se desenvuelven; claro la gente esta acostumbrada a verlos sobre un escenario o verlos en una pantalla pero a mi lo que más me impresiona […] es la sencillez con la que todos se desenvuelven, es el saludo todos los días y tratar de buscar todos en conjunto que la escena sea mejor”, compartió.

Oliveira ha participado en producciones para televisión, cine, streaming y teatro, por lo que explicó que se debe tener la capacidad para adaptarse a las circunstancias y superar los obstáculos no sólo en un campo laboral sino al hablar en general de la vida.

“Siento que vivimos tiempos en los que la positividad toxica es tal que ya no podemos superar obstáculos, tener obstáculos ya es muchísimo y no nos acostumbramos en que la vida son obstáculos, la vida es dificil, tenemos está idea de que la vida debe ser una cosa muy hermosa y la virtud es creo entender que la vida está llena de obstáculos y hacer teatro tiene sus obstáculos, hacer cine tiene sus obstáculos, hacer televisión tiene otros porque te enfrentas a un mundo en el que las cosas francamente no dependen tanto del actor o a la actriz sino del productor, del director, de la plataforma, del director de la plataforma, yo creo que el secreto ha sido acostumbrarme a los golpes, acostumbrarme a que eso es parte de la vida actoral, acostumbrarme a que los obstáculos existen y existirán y sin ellos la vida no tendría sentido”, reflexionó Oliveira.