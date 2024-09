Las fuerzas de Ucrania destruyen docenas de drones rusos lanzados en un nuevo ataque

KIEV, Ucrania (AP).- Docenas de aviones no tripulados fueron derribados sobre Ucrania el sábado, mientras el país enfrenta crecientes bombardeos de largo alcance de las fuerzas invasoras rusas.

La Fuerza Aérea Ucraniana dijo que durante la noche se lanzaron 67 drones sobre el país y se activaron las defensas antiaéreas en 11 regiones, incluyendo la capital, Kiev. 58 de esos dispositivos fueron derribados y otros tres fueron destruidos por sistemas de armas electrónicas, añadió.

Los restos de un dron fueron fotografiados en una calle en el exterior del parlamento ucraniano, la Rada Suprema. El servicio de prensa de la institución confirmó que se encontraron fragmentos de un avión no tripulado, pero no causaron daños víctimas ni daños en el inmueble.

