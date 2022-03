Con las protestas se ha tenido más eco sobre la violencia de género: Ixchel Cisneros

Ciudad de México, 8 de marzo (SinEmbargo).- Las manifestaciones feministas han contribuido a que se evidencie la violencia que existe contra las mujeres, así lo consideró Ixchel Cisneros, directora de la plataforma para la acción El día después.

En entrevista con la periodista Romina Gándara para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de Youtube SinEmbargo Al Aire, Cisneros recordó que las protestas feminista no son nuevas, pero actualmente son “más visibles y masivas.

“Es gracias a estas manifestaciones que se ha tenido más eco sobre lo que está sucediendo, sobre la violencia contra las mujeres en México”, explicó la directora de El día después, quien destacó que ahora “a todo el mundo le da el patatús porque pintaron una pared, pero no les preocupaba cuando salíamos a marchar e igual estaban asesinando a nueve mujeres diariamente”.

Respecto a las formas en las que estas protestas se llevan a cabo, Cisneros explicó que el pintar paredes y romper cristales fue una de las formas en que las mujeres lograron expresar su rabia, debido a que “el estado no les hacía caso, y también la sociedad no les hacía caso, incluso, las criminalizaba y las señalaba”.

“Lo que sucede alrededor de estas manifestaciones es lo que no se está platicando, el por qué las mujeres salieron con toda esta furia y toda esta rabia a pintar paredes y a romper cristales, para ser escuchadas”, enfatizó sobre las protestas, que, dijo, han sido “impulsadas por familiares de víctimas de feminicidios, y de diferentes actos de violencia”.

“Tenemos que dar un paso atrás y entender las razones de estas mujeres, y también preguntarle al Estado por qué no había hecho nada, y por qué no había volteado a ver estos temas, hasta que no se empezaron a movilizar de estas formas”, añadió Cisneros, quien exhortó a la ciudadanía a enfocarse en las razones que las mujeres tuvieron para “salir a pintar paredes y a romper cristales”.