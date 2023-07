Circo electoral de tres pistas (con payasos)

El sino del escorpión testimonia un proceso electoral extraordinario porque ha trastocado varios de los procedimientos tradicionales, como el haber adelantado por más de seis meses las precampañas y campañas de todos los partidos. Hoy observamos un espectacular circo electoral de tres pistas que incluye, además, payasos dispuestos al pastelazo. En la pista uno, se debaten en lucha ¿media docena? de precandidatos de Morena denominados con tontería “corcholatas”, porque “se destapan”. En la pista dos corre el Frente o Sociedad Anónima por México, donde hombres y mujeres de la derecha añosa se enfrentan entre lágrimas, risas, arengas y aun prematuras deserciones. Como llamativa novedad en esta pista frentista, surge lleno de fe un amor esperanzado ante la aparición de la virgen indígena Xóchitl, candidata al viejo estilo “indigenista” del priismo (¿Adiós Beatriz?). Otro espectáculo en sí mismo ocurre en la pista 3, donde se baten los medios corporativos de comunicación masiva, las plataformas digitales y las redes sociales, con insultos, fake-news, bots y trolls, declaraciones de odio, clasismo y racismo. Finalmente, ya en el pastelazo, se lanzan a la pista: el payaso religioso, Vox Verástegui, y le extraña Lilly Téllez.

Para trazar el horizonte ético de este circo, el alacrán acude a Henry Louis Mencken, reconocido académico, periodista, ensayista satírico de la cultura estadounidense, célebre por sus aforismos agresivos y ácidos. Nacido en 1880 y muerto en 1956, Mencken fue un liberal clásico, íntegro, honesto, muy inteligente y acucioso en sus críticas a los gobiernos estadunidenses y al concepto estadunidense de la democracia. “Estoy totalmente a favor del sentido común, la honestidad y la decencia. Esto me hace para siempre inelegible a un cargo público”, escribió y añadió: “Un político honesto es tan impensable como un ladrón honrado”. Otro de sus muy recurrentes aforismos dice: “Todo ciudadano decente se avergüenza en alguna medida de su gobierno”. Establecido este marco referencial, el venenoso intentará delinear las pistas de nuestro circo electoral.

“A medida que se perfecciona la democracia, el cargo de presidente representa, cada vez más, el alma interior del pueblo. La democracia solo puede funcionar si el líder del pueblo está en sintonía con las necesidades de éste”. Si aplicamos este aforismo a la pista uno, donde se enfrentan los dos, cuatro, seis “precandidatos a candidatos” de Morena, intuiremos la excepcionalidad de la Presidencia de López Obrador. Por más que la oposición rabie, descalifique, insulte, discrimine, la elección de 2018 la ganó el Presidente porque estaba en sintonía con las necesidades del pueblo mexicano, es decir, la población de abajo de la pirámide, los pobres. Obviemos la discusión romántica de si “representa el alma interior del pueblo”. En consecuencia, el venenoso se pregunta, ¿quién de los morenistas en pugna tiene esta cualidad? De ahí la excepcionalidad del gobierno de López Obrador. El electorado decidirá entre la limitada, gris y disciplinada continuidad; la tecnocracia dizque renovadora que amenaza con incumplir lo acordado si no gana; el priismo de siempre, o el también único outsider Fernández Noroña.

Para la pista 2, la del Frente por México Sociedad Anónima de Capital Variable, Mencken es muy ilustrativo. “Cada elección es una especie de subasta por adelantado de bienes robados”. Y más: “Si un político en campaña descubre que algunos de sus electores son caníbales, les prometerá misioneros para la cena”. Finalmente: “Lo que los hombres valoran más en este mundo no son los derechos sino los privilegios”. Esta pista ha sido un verdadero festín para el humor y el sarcasmo. Del llanto desatado del blanco, rubio y barbado perdedor por enésima vez de la candidatura, a las deserciones inmediatas de los políticos profesionales del viejo PRI. Y de nuevo Mencken: “Qué es una campaña política sino un esfuerzo concentrado para quitar a un grupo de políticos que son malos, y poner a otros que se cree que son mejores. La primera conclusión, creo que siempre es atinada; la segunda, es ciertamente falsa”.

Pero el espectáculo previsible y aburrido de esta pista ha cambiado con una sacrosanta novedad celestial, o eso persisten en hacernos creer los medios corporativos, la sociedad civil y anónima de capital variable y los empecinados columnistas de fondo. La aparición Mariana se dio con inteligencia artificial y leds digitales en todas nuestras computadoras, en todas las redes sociales, en todas las plataformas, en todos los diarios impresos. Era un huipil de neón llegando en bicicleta eléctrica y partiendo en una camioneta de la Bavarian Motors Warehouse. ¡Qué espectáculo! ¿Nos dará misioneros para cenar?, digo por ser indígena anticolonialista, reivindicadora e inclusiva. ¿No apoyó Flor a Iberdrola en la disputa por la autonomía eléctrica? Mencken: “Toda verdad, siempre desacredita a alguien”.

El arácnido no puede retirarse sin hablar de la comedia de pastelazo sostenida en la extrema derecha del circo, donde el payaso religioso Vox Verástegui acusa al PAN de ir contra a sus principios por apoyar a la virgen Flor. En un momento cúspide de este drama de fe, el santo señor se puso a rezar por la salvación del alma del reportero agnóstico que lo interrogaba. ¡Genial! Y de nuevo Mencken: “El puritanismo es el atormentante miedo a que alguien, en algún lugar, pueda ser feliz”. A este santo, el escorpión sólo puede decirle con Mencken: “A una persona naturalmente confiada le llevará bastante tiempo reconciliarse con la idea de que, después de todo, Dios no lo ayudará”. Finalmente, Lilly Téllez se arrima más a la extrema derecha, se sale del juego para quedar adentro: “La democracia es una especie de gas de la risa. Quizá no cure nada, pero indudablemente detiene el dolor”.

El venenoso no es articulista político, pero la vorágine informativa es un río de fuertes corrientes que a todos arrastra, y esa fuerza lo mantiene en el debate de la pista 3 del circo electoral, la de los medios y su torrente informativo. Para desquitarse, desde la costa del Pacífico donde se ha refugiado, el escorpión vuelve a Mencken: “La vida humana es básicamente una comedia”. “Un hombre que puede reírse, aunque sólo sea de sí mismo, nunca es realmente miserable”. Y para finalizar. “Cuanto más viejo me hago, más desconfío de la creencia general de que la vejez trae sabiduría”.

Alejandro De la Garza https://www.sinembargo.mx/author/alejandrogarza Alejandro de la Garza. Periodista cultural, crítico literario y escritor. Autor del libro Espejo de agua. Ensayos de literatura mexicana (Cal y Arena, 2011). Desde los años ochenta ha escrito ensayos de crítica literaria y cultural en revistas (La Cultura en México, Nexos, Replicante) y en los suplementos culturales de los principales diarios (La Jornada, El Nacional, El Universal, Milenio, La Razón). En el suplemento El Cultural de La Razón publicó durante seis años la columna semanal de crítica cultural “El sino del escorpión”. A partir de mayo de 2021 esta columna es publicada por Sinembargo.mx