Boeing se declarará culpable para evitar un juicio penal por los choques del 737 Max

Por David Koenig y Alanna Durkin Richer

Estados Unidos, 8 de julio (AP).– Boeing se declarará culpable de un cargo de fraude penal derivado de dos choques de aviones 737 Max que mataron a 346 personas, después de que el Gobierno concluyera que la compañía incumplió un acuerdo que la había protegido de ser procesada durante más de tres años, según indicó el domingo por la noche el Departamento de Justicia.

Fiscales federales dieron la opción a Boeing la semana pasada de declararse culpable y pagar una multa como parte de su condena, o bien ir a juicio por el delito penal de conspiración para defraudar a los Estados Unidos.

La Fiscalía acusó al gigante aeroespacial estadounidense de engañar a las autoridades reguladoras que autorizaron el avión y los requisitos de instrucción de pilotos para manejarlo.

El acuerdo, que aún requiere la aprobación de un Juez federal para entrar en vigencia, pide a Boeing que pague una multa adicional de 243.6 millones de dólares. Es la misma cantidad que pagó, según el acuerdo de 2021 que la empresa infringió, de acuerdo con el Departamento de Justicia. Se nombrará un observador independiente para supervisar sus procedimientos de seguridad y calidad durante tres años. El acuerdo también requiere que Boeing invierta al menos 455 millones de dólares en sus programas de seguridad y cumplimiento normativo.

Boeing Charged with 737 Max Fraud Conspiracy and Agrees to Pay over $2.5 Billion https://t.co/Vvliny87I2

— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) January 7, 2021