Lula visita Bolivia para expresar su apoyo a Arce y promover acuerdos comerciales

LA PAZ, Bolivia, 8 de julio (AP).— El Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva llegará el lunes a Bolivia para impulsar acuerdos comerciales y ratificar su respaldo político a su colega Luis Arce tras el fallido intento de golpe que ha puesto en entredicho al Gobierno boliviano.

Acuerdos vinculados con la agroindustria, la transición energética y la industrialización del litio boliviano forman parte de la agenda que abordarán los mandatarios en la ciudad de Santa Cruz, en el oriente boliviano, informó el lunes el Vicecanciller Elmer Catarina.

Cerca de un centenar de empresarios brasileños acompañarán a Lula para una reunión conjunta empresarial que presidirán los mandatarios. El martes será la firma de acuerdos y de una declaración conjunta, dijo el funcionario.

Hasta hace dos años Brasil era el principal socio comercial de Bolivia con más de dos mil millones de dólares de compras anuales, principalmente de gas natural. India desplazó al gigante sudamericano por sus importaciones de minerales, principalmente oro.

Brasil es el principal mercado del gas boliviano y será uno de los puntos centrales de la agenda del mandatario brasileño.

Lula da Silva ha tenido un rol importante en la vida política del país andino. En su primer Gobierno medió en las crisis de gobernabilidad que vivió Bolivia la década pasada, cuando el entonces Presidente Evo Morales (2006-2019) enfrentó una arremetida de la rica provincia de Santa Cruz que buscaba la autonomía regional. También impulsó la adhesión de Bolivia al bloque económico Mercosur que se concretará en la cumbre de presidentes que tiene lugar el lunes en Asunción, la capital de Paraguay.

Em Assunção, segunda-feira com reunião de trabalho dos presidentes dos países do Mercosul e o presidente convidado do Panamá @JoseRaulMulino.

📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/MRXGlIxzuY

— Lula (@LulaOficial) July 8, 2024