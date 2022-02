NFL anuncia que supervisará investigación sobre Dan Snyder, dueño de Commanders

Por Ben Nuckols

Estados Unidos, 9 de febrero (AP).- La NFL reaccionó rápido el miércoles para asumir una investigación sobe presunto hostigamiento sexual por parte de Dan Snyder, el dueño de los Commanders de Washington.

Será la liga, no el equipo, la que contrate a un investigador encargado de la pesquisa.

Los Commanders anunciaron por la mañana que el equipo había contratado a un investigador externo para indagar en los señalamientos de la exempleada del equipo Tiffany Johnston, quien dijo que Snyder le manoseó un muslo durante una cena del equipo, hace más de una década, y la empujó por el talle con una mano hacia la limusina del propietario del conjunto.

Horas después, Brian McCarthy, portavoz de la NFL, dijo que la liga, y no el equipo, supervisará la investigación. El comisionado Roger Goodell reiteró esa aseveración durante su conferencia de prensa en el Super Bowl.

